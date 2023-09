Parádiné Kenéz Tünde régóta ápolja a vármegyéhez fűződő olimpikonok emlékét, mindezt valószínűleg a leghosszabb nevű civil közösség: a Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztály égisze alatt. A Haon podcast-stúdiójában nemrég szó volt az olimpiai hagyomány és eszme gondozásáról és a 80-as években megkezdett gyűjtőtevékenységről. Tünde gyerekkora óta követte az olimpiát, gyűjtötte az újságokat, majd 2008-ban egy kirándulás alkalmával csodálkozott rá, hogy Szegeden már akkor volt ilyen múzeum.

Parádiné Kenéz Tünde sporttörténész eredeti végzettsége magyartanár és könyvtáros, legfontosabb elköteleződése mégis a sportélet felé irányította. Debrecenhez és Hajdú-Bihar vármegyéhez kötődő olimpikonok – több mint száztíz sportoló – portréját készítette el eddig az egyesületével.

Azon a vándorkiállításon, melyet a cívisvárosban több alkalommal is megtekinthettünk az elmúlt években, fellelhetőek azok a sportcsillagaink, akik valamelyik olimpián részt vettek, és hajdú-bihari településeken születtek, tanultak vagy dolgoztak.

Megemlíthetjük többek között az Aranybika tervezőjét, Hajós Alfrédot, Békessy Bélát, Risztov Évát vagy Berki Krisztiánt, aki a Debreceni Egyetem sportolója, és nem utolsó sorban a Hajdúnánáson született Hódos Imrét

– sorolta a szakember. Cél, hogy minél többen megismerjék őket a vármegyében, a diákokat pedig arra buzdítják, kutassák fel ők is a településük, szülővárosuk olimpikonjait, akikről lehet, hogy eddig nem is hallottak. – Egyesületünk, a Hajdú-Bihari Sporttörténész Egylet 1998-ban alakult dr. Fésüs László kezdeményezésére, aki maga is sportolt, tornászként ért el sikereket, majd sporttörténészként két könyve is megjelent: az egyik a Debreceni Tornaegyletről szól, a másik Hajdú-Bihar vármegye és Debrecen sporttörténeti kronológiája.

Tünde elmondta, hogy az egyesület azóta átalakult, 2009-ben a Debreceni Honvéd Sportegyesülethez csatlakozva felvették Békessy Béla nevét, így Debreceni Honvéd Sport és Diáksport Egyesület Békessy Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosztályként működnek. Kitért arra is, hogy a Honvéd Egyesülethez csatlakozva a katonaolimpikonokra és a honvédelmi nevelésre is fókuszálnak.

A Magyar Olimpiai Akadémia szerte az országban működtet baráti köröket, többek között Debrecenben is. Ezeknek a közösségeknek a célja az olimpiai eszme és hagyomány ápolása, vetélkedők, előadások szervezése.

Töretlen lelkesedéssel

Tünde nem sportolt ugyan, de gyermekkora óta figyelemmel kíséri az olimpiákat, az újságokat is gyűjti egészen a 80-as évektől kezdve. 2008-ban a családdal Szegedre kirándult, ahol csodálattal nézte meg a város olimpikonjait bemutató kiállítást Bali Mihály sporttörténész szervezésében. Tőle kapott könyvet a szegedi olimpikonokról Tünde, és arra biztatta, folytassa ezt a munkát, és szervezze meg, hogy Debrecenben is megnyílhasson egy sportmúzeum. – Nem sokkal ezután megalapítottam a Mikepércsi Baráti Kört, több olimpikont hívtunk meg rendezvényeinkre, majd csatlakoztam az akkori Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylethez. Nagy erővel és lelkesedéssel kutattuk az olimpikonokat, több kiállítást is szerveztünk, és majdnem minden debreceni rendezvényhez csatlakoztunk – mondta el a sporttörténész.

A Honvéd Sportegyesülethez csatlakozva a honvédelmi nevelés került fókuszba, ezért döntöttek úgy, hogy a vármegyéhez kötődő katonaolimpikonok portréját is összegyűjtik. – Vívóink, öttusázóink is vannak, akik katonaélet mellett értek el ilyen szintű sportsikereket – fűzte hozzá.

2022 januárjában helyismereti kiállítás nyílt Debrecen büszkeségei – Az olimpiák hősei címmel a cívisvárosban (a képen Parádiné Kenéz Tünde)

Forrás: Molnár Péter

Felcsillanó remény

Debrecenben ma sincs még sportmúzeum, a Lét és Lendület Alapítvány közbenjárásával viszont a belvárosban, a Domb utcán kaptak a közelmúltban egy kisebb helyiséget, ahol a vándorkiállításukat bemutathatják.

Terveik szerint ereklyéket is kiállítanak majd, továbbá akkreditációs kártyákat, illetve olyan személyes tárgyakat, mint a most is megtekinthető ruházat Kiss Margit tornász olimpikon gardróbjából. Hódos Imre teljes hagyatéka például Hajdúnánáson található, de Tünde rengeteg visszajelzést kapott eddig arról, hogy a debreceniek is nagyon szívesen fogadnák.

Tervezik azt is, hogy a Debreceni Egyetem sportszakos hallgatói számára szemináriumi dolgozat vagy szakdolgozat készítéséhez nyújtanak majd segítséget, ezért is szeretnék a nemrég megjelent kiadványukat és a kiállítás írott anyagát angol nyelven is megjelentetni. Legközelebb szeptember 29-én, a magyar diáksport napján találkozhatunk Debrecenben az olimpikonjaink emlékeinek őrzőivel, akik ehhez a jeles naphoz kapcsolódóan terveznek tematikus programot.