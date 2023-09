„Átröpűlök hosszában hazámon” címmel tavaly szeptember 1-én indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeum-busz első állomása a költő szülővárosa, Kiskőrös volt, amelyet azóta számos további település követett – olvasható a Déri Múzeum Facebook-posztjában.

A turné célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több emberhez juttassa el Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítéssel mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságának híres darabjait.

Debrecenben szeptember 12-től 15-ig, a regisztrált csoportok 8-tól 16 óráig, míg az egyéni érdeklődők 16-tól 18 óráig látogathatják a buszt a Déri Múzeum előtt.