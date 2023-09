Színes, vidám zenei csokorral ünnepli a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara a zenei világnapot most vasárnap. Az egész napos programban a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő műsort, közölte az intézmény.

A rövid koncertekből összeállított sorozatban lesz babakoncert és gyermekeknek szóló előadás, emellett koncertezik a SONUS Ütőhangszeres Együttes, a Debrecen Symphonic Band, a napokban a görögországi XI. Music and See Nemzetközi Kórusversenyen nagydíjat nyert Bárdos Lajos Leánykar, valamint a DE Zeneművészeti Kar Ének tanszék hallgatói és a ZK zenész oktatói is színpadra lépnek. A hangversenyekre a belépés díjtalan.

A programot délelőtt 10 órakor tartják a Zeneművészeti Karon.

Bővebb információk ide kattintva érhetők el.