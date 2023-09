Szeptember 25-én, 86 éves korában elhunyt Bielickyné Buzás Éva, a hajdúszoboszlói irodalmi és zenei élet meghatározó alakja. A hírről a települési polgármesteri hivatal Facebook-oldala számolt be.

Mint írták, Bieliczkyné Buzás Éva 1937-ben született. Özvegy édesanyjával a bombázás elől menekülve 1944-ben költöztek Hajdúszoboszlóra, és gazdag életútja 2007-ben visszavezette a településre. Tehetséges és szorgalmas gyermekként ismerkedett meg a zeneművészettel. 1974-től a Magyar Rádió könyvtárában a zenei témák feldolgozásával foglalkozott. 1985-től a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének kutatója, a 20. századi magyar zenetörténet feldolgozója, melyhez illeszkedett Rádiófónia című műsorsorozata.

Férje, Bieliczky Joó Sándor halála után hazatért, emlékszobát rendezett be, és különleges kulturális tevékenységét folytatva létrehozta az Emlékszoba Alapítványt. Lakást vásárolt abban a társasházban, ahol ő maga is élt, melyet berendezett elhunyt költő és újságíró férje emlékeivel, munkásságának dokumentumaival. A gyűjtemény tartalmazza saját, elsősorban zenetörténeti kutatásainak, a Magyar Rádiónál eltöltött 33 évének anyagát is.

Megszervezte a Főnix Versmondókört, amely eleinte az emlékszobában, utóbbi időben pedig a kulturális központ zenetermében tartott rendszeresen irodalmi és zenei programokat. Ezeken az eseményeken - óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig - részt vettek az irodalom és a zene iránt érdeklődők.

Az elmúlt évtized legjelentősebb nem intézményi kulturális rendezvényét teremtette meg így Hajdúszoboszlón, mindezt önerőből és lelkesedésből.

A város kulturális havi folyóiratának, a Szókimondónak állandó szerzője volt. Létrehozott és működtetett egy kulturális internetes folyóiratot „hajdútánc” címen.

Haláláig dokumentált és könyveket írt. 16 könyve jelent meg, a legutolsó saját életéről szól „Visszatekintés” címmel.

Életszemlélete, optimizmusa, munkabírása mindvégig töretlen volt. Munkásságát 2020-ban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Szép Ernő-díjjal ismerte el.

2022 év végén megálmodta a Szoboszlói Irodalom Házát, melynek létrehozásához 2023 nyarán eladta a férje emlékét ápoló Emlékszobát és annak bevételét, 28 millió forintot Hajdúszoboszló városának adományozott.

Végakarata szerint jön létre 2024 tavaszán a Szoboszlói Irodalom Háza, melyben Bieliczkyné Buzás Éva és Bieliczky Joó Sándor élete „egyesül”. Czeglédi Gyula polgármester kezdeményezi, hogy a képviselő-testület döntésével Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Bieliczkyné Buzás Évát saját halottjának tekintse.