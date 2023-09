A szeptember 16-án tartott fesztiválon főzőverseny, egészségsátor, népi játszótér várta a helyieket, de számos helyi fellépőt és több sztárvendéget is láthattak, hallhattak a kikapcsolódni vágyók - olvasható a hbmo.hu-n. Bulcsu László, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának alelnöke is köszöntötte a megjelenteket, aki nem mindennapi ajándékkal érkezett. Átnyújtotta település polgármesterének, Szalay Csabának a szervezet által készíttetett, a vármegyei egységet szimbolizáló Hajdú-Bihar vármegye puzzle-t, valamint könyvcsomagokat is hozott, mely a vármegye önkormányzata által megjelentetett kiadványokat (Hajdú-Bihar vármegye képekben, Pásztortüzek a Hortobágyon) tartalmazta.