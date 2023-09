Örökségünk Debrecen II. címmel rendez helytörténeti konferenciát szeptember 18-án, hétfőn 9 órától a Déri Múzeum. Mint a szervezők írják, a tanácskozás részeként az Év Cívis Háza díjat is átadják. – A tavalyi évhez hasonlóan most is színes és széles paletta várja a helytörténeti kérdések iránt érdeklődőket – olvasható a találkozó közösségi oldalán, ahol a részletes program is megtalálható.