2022. szeptember 1-jén indult útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. 2023. szeptember 8-án a busz Hajdúnánásra érkezik, az itt élőknek is lehetőséget biztosítva, hogy megismerjék a kiállítást. A busz látogatására két időpontban van lehetőség (15:40 és 16:20 óra, valamint 16:20 és 17:00 óra között), 20-20 fő jelentkezését tudják fogadni. A busz látogatásához regisztrációra van szükség, amelyet megtehetnek az alábbi elérhetőségek egyikén: +36 70 445 4038-as telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen – olvasható a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ közösségi oldalán.