Krusovszky Dénes azok közé tartozik, akik több műfajban is alkotnak: író, költő, újságíró, műfordító és kritikus. Második regénye május 31-én jelent meg Levelek nélkül címmel. Első művében, az Akik már nem leszünk sosemben az író Hajdúvágáson keresztül egyenesen Hajdúnánást idézte meg, de most sem távolodik el a számára ismerős kisvárosi közegtől. Az első regény sikere miatt nagy várakozás övezte a Levelek nélkül megjelenését, melynek apropójából többek között gyermekkori emlékeiről, a regényírás folyamatáról, társadalomkritikájáról és természetesen a regény egyes elemeiről kérdezte a szerzőt a Cívishír.

Krusovszky Dénes

Forrás: Facebook / Valuska Gábor

Ha a gyökereidet idézzük fel, tudjuk, Hajdúnánáson nőttél fel, mai nevén a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban végezted el a középiskolát. Milyen emléket őrzöl a városról és az iskoláról?

Krusovszky Dénes: A város egyetlen gimnáziumába jártam, ami akkor még állami iskola volt. Szerettem gyerekként ott élni, kellemes közeg volt, inkább pozitív emlékeim vannak, bár megvolt az a magába zárkózó vidéki kisváros hangulata. Kisiskolásként kifejezetten felszabadító hangulata volt: biztonságos város, ahol szabadon mászkáltunk, a szüleink elengedtek minket a nagyobb gyerekekkel. Belakható kisváros volt, ami szabadságélményt adott. Később persze egyre több ambivalens dologra figyeltem fel, mint ahogy a kamaszok általában kezdenek a családjukra és az életterükre is kritikusan tekinteni. Gimnazista éveinkben már tudtuk, itt vagyunk négy évet, de aztán úgyis szétszéledünk, hiszen a továbbtanulás miatt el kell mennünk onnan. Ennek egyfajta melankolikus hangulata volt.

Sosem merült fel, hogy Debrecenben folytasd a tanulmányaidat?

Krusovszky Dénes: Amikor megtaláltam az utamat, hogy az irodalommal akarok foglalkozni, úgy gondoltam, ez Budapesten valósulhat meg, hiszen már a tankönyvekben is azt láttam, a Nyugat és a kávéházak világa, mind-mind Budapesthez kötődnek. Egyébként a Debreceni Egyetemen tanított az édesapám és a bátyám is oda járt, én azonban az eltávolodás lehetőségét kerestem, magamnak akartam megtalálni a megfelelő helyet, ezért is inkább Budapest mellett döntöttem. Kapcsolatban maradtam a várossal, hiszen a bátyám és a szüleim már Debrecenben élnek, ezért látogatóba megyünk időnként hozzájuk. Ezzel szemben Hajdúnánással nagyrészt megszakadt a kapcsolatom. Az első regényem megjelenése után az egyik gimnáziumi tanár meghívott Nánásra egy könyvbemutatóra. Egyébként csak ritkán voltam ott az elmúlt 10-15 évben, hiszen nincsenek már ott sem rokonok, sem régi osztálytársak vagy barátok.

Ma már Budapesten élsz, valamint Bécsben is eltöltöttél néhány évet. Mégis kialakult valamiféle vonzódásod, nosztalgiád a kisvároshoz, aminek köszönhetően mindkét regényed ott játszódik. A kisváros jellemzőit – például, hogy mindenki ismeri egymást, hogy biciklivel közlekednek, hogy sokan elvándorolnak, hogy zajlik a mutyizás és nincs kulturális élet – a gyerekkori élményeid alapján gyúrtad össze?

Krusovszky Dénes: Ahol az ember felnő, az egy alapvető, egész életét meghatározó élmény, attól nagyon nehéz eltávolodni.

Mostanra Budapesten éltem a legtöbbet, ott mozgok a legotthonosabban, de mindig olyan budapesti leszek, akinek kisvárosi gyerekkora van.

Eleinte sokat gondolkodtam, mit jelent ez, el fogok-e távolodni a gyerekkori helyszíntől, mennyire írják felül a fiatal felnőttkori élmények a gyerekkoriakat, de ez nem egészen így működik. Egyre inkább felértékelődött a kisvárosi élet és a gyerekkor, egyre többet gondolok rá reflektált módon, igyekszem elhelyezni az életemben. Mindez befolyásolta, hogy témaként a regényekben ez a kisvárosi közeg került elő. Most egyébként sokkal pozitívabban is látom, mint 22 évesen, amikor provinciálisabbnak találtam. Az alapot a saját gyerekkori élményem jelenti tehát, de újságíróként szoktam vidéki témákat feldolgozni vagy a mások által írtakat elolvasni. Van egy önkéntelen figyelmem erre. Főleg a kisebb, tízezer lakos körüli városok izgatnak, ahol nincs felsőoktatás, vagy gimnazistaként sincs választás. Egyébként ezúttal nem egy kisvárosról akartam írni, egy teljesen más regénytervem volt, de aztán jött ez az ötlet. Az első regény után még biztosan maradt bennem valami, amit erről a közegről el szerettem volna mondani, csak egy másik perspektívából. Közben azt is láttam, hogy Magyarországon ez a kisvárosi lét nem egy megoldott dolog, folyamatosan lehet róla beszélni. Egy halom történet és cikk is megtalált, melyek visszatereltek e téma felé.

A Levelek nélkül ötlete aztán egyszer csak egyfajta bevillanásként jelentkezett.

Krusovszky Dénes: A covid alatt folyton otthon voltam az egész családdal, ezért elvonulós munkát nem tudtam elkezdeni, helyette sokat ötleteltem, jegyzeteltem. A futó ötletek között jelent meg a fejemben az a jelenet, hogy egy ember egy sötét parkban törögeti az ágakat a fáról. Elkezdett motoszkálni bennem, de akkor még nem tudtam, novella, regény vagy vers lesz-e belőle. Aztán ahogy egyre többet gondolkodtam rajta, egyre több történetszál nőtt ki belőle, a karakternek felismerhetőbb arcvonásai lettek, az egész elkezdett burjánzani. Annyira beszippantott, hogy ez jelentette a regény kiindulópontját.

Ez a második regényed öt év után követte az elsőt, igaz, a kettő között jelentek meg verseskötetek. Hogyan történik nálad pontosan a regényírás mint munkafolyamat?

Krusovszky Dénes: Akik több műfajban alkotnak, azt szokták mondani: a költészethez ihlet kell, a regényhez fenék. Ha az író nem bírja rászánni magát, hogy naponta leüljön és munkaidőszerűen írja, akkor kiesik a történetből, nem halad vele. Híres írók szerint a kézirat első verzióját egyszerűen folyamatosan írni kell, gondolkodás nélkül, és csak azután kell átnézni és javítani. Én menet közben is javítok, de az számomra is fontos, hogy az írás egy folyamat legyen, ne legyenek nagyobb leállások, mert akkor kiesek a történetből, a nyelvből, a ritmusból. Miután reggel elvittem a gyerekeket, körülbelül kilenctől négyig írok kisebb szünetekkel, amit a hétköznapi teendők mellett átlagosan heti háromszor tudok megvalósítani. A Levelek nélkül írása alatt viszont volt két intenzív időszak, amikor csak az írásra tudtam fókuszálni. Egyrészt egy hónapot töltöttem egyedül alkotóházakban külföldön, másrészt Bécsben, a feleségem bérelt lakásában két hónapra elvonultam a regény befejezése miatt. Kívülről nézve nagyon unalmas a regényírás: ülök a gépnél, amikor pedig már nagyon idétlen mondatokat írok, abbahagyom vagy szünetet tartok. Az előző napot reggel mindig átnézem, kijavítom, és aztán kezdek hozzáírni új oldalakat.

Ami sokkal érdekesebb, hogy munka közben az írás tud meglepetéseket produkálni, ugyanis én hiába találom ki előre egy szereplő viselkedését, amikor eljutok oda az írás folyamán, kiderül, hogy nem működik, és maga a szöveg felülírja. Ez se a versnél, se a novellánál nincs így. A szövegnek beindul egy belső logikája, ami belülről megélve nagyon izgalmas. Ez volt az élményem ezúttal is.

Mindig van egy határozott elképzelésem a regény ívéről, hogy hová szeretnék eljutni, de hogy tényleg oda jutok-e el, az az írás folyamán derül ki. Néha nagyon precíz vázlataim vannak, például karakterkártyák a szereplőkről, olyan egyszerű dolgoktól kezdve, hogy végig kék szemű legyen, és ne egyszer csak barna. Ezeket a vázlatokat írja felül a szöveg. A Levelek nélkül körülbelül két évig készült, és még koncentráltabban éreztem, hogy a szöveg irányít, vezeti a kezem, én pedig a lehető legjobban igyekszem megírni, amit az egész logikája diktál.

A Levelek nélkül egy kisebb környezeti katasztrófát jelenít meg, ami a klímaváltozás problémájára emlékeztethet minket. Téged nyomaszt a klímaszorongás?

Krusovszky Dénes: Középutas állásponton vagyok ebben. Látom a problémákat, a társadalmi hatásait, de a hétköznapokban nem nyomaszt. A kockázatokat szem előtt tartva, logikusan előrehaladva szeretnék élni. Inkább a probléma személyes és társadalmi vonzatát akartam megvizsgálni, nem mint globális méretű kérdést. A regényben ez egy gondolatkísérlet: képzeljünk el egy közeget, ahol történik egy ilyen nehezen megfogható katasztrófa, ami mindenképp katasztrófa, de nehéz megmondani, hogy pontosan mit jelent, milyen hatással van az emberek hétköznapi életére. Ez egyébként rímel a klímakatasztrófa gondolatára: sokan élnek ebben a tudatban, de a gyakorlatban nem igazán érezhető még a saját életünkben, hiszen őszintén belegondolva még van elég ennivaló a Földön, nem sivatagosodott el a Hortobágy, nem állnak klímamenekültek a határon és a többi. Vajon nem az egész diszkurzus szuggesztiója miatt kezdtünk érezni valamit? Van egy katasztrófatudat, amihez nem társul közvetlen tapasztalati rész, inkább egy pszichés kihívásról beszélhetünk, amit klímaszorongásnak nevezünk. Engem ez a pszichés helyzet érdekelt ezen a történeten keresztül, tehát maga a krízistudat, és az azzal való szembenézés. Ha elképzelem, végül is lehet élni egy levelek nélküli városban, hiszen nem elviselhetetlen, habár kétségtelenül nyomasztó, és közben megváltoztat sok mindent, az életkörülményeket, a hangulatot. Adott egy katasztrófa, amit nehéz kétségbe vonni, ugyanakkor nem világos, mit jelent ez az életünkre és a jövőre nézve.

Az emberek viszonyulását tekintve ebben az is benne van, mennyire hozzá tudunk szokni bármihez, még ha kedvezőtlen is számunkra, nem teszünk ellene, legyen az egy környezeti probléma vagy a státusztörvény.

Krusovszky Dénes: Ez is nagyon izgatott. Az adott helyzet megváltoztathatatlanként való azonnali elfogadása mindig nagyon érdekes, Magyarországon erőteljesen látható ez az utóbbi években. Vannak helyzetek, melyekre az a társadalmi reakció, hogy együtt kell élni velük. Mintha az emberek ezzel bevédenék magukat attól, hogy felelősséget kelljen vállalni valamiért, vagy egyáltalán el kelljen gondolkodni rajta. Persze történelmileg ez mindig így volt. A nácizmus idején is lényegében megalkudott a társadalom, aztán utólag szétteszik az emberek a kezüket, hogy mit tudtam volna tenni, miközben biztosan lehetett volna mit. Ezt nehéz megmagyarázni, feloldani, annyira mélyen a történelembe, és az emberi tudatba ágyazott dolog, én csupán ábrázolni szerettem volna egy kisvárosban, ami hálás közeg ilyen szempontból is. Önmagában elég szűk, így jobban meglátszanak a tendenciák, ezért plasztikusan meg lehet mutatni a probléma több oldalát is.

Megoldási javaslatom viszont nincs, a probléma működése érdekelt, és nem a feloldása. Önvédelmi reakcióként magyarázzuk, hogy nem tudunk semmit sem tenni az adott helyzetben, de ez egy önveszélyes mechanizmus is ugyanakkor, hiszen a beletörődéssel társadalmi értelemben önmagunkat hozzuk nehéz helyzetbe.

A regényben szóba kerül az elvándorlás problematikája, és nagyobb súllyal a visszatérés a kisvárosba Koroknai példáján keresztül. A saját életedben foglalkoztat az, hogy milyen lenne visszatérni a szülővárosba?

Krusovszky Dénes: Jelenleg nem merül fel és nem is lenne reális, hogy egy kisvárosba költözzünk a munkánk és egyéb életkörülményeink miatt. Gyökeres fordulat kellene hozzá, amit most elképzelni sem tudok. Ez is egy gondolatkísérlet volt. Ha belehelyezkedek ebbe a pozícióba, ami a saját valóságommal ellentétes, akkor azt hogyan tudom megírni. Az első regényben a főszereplő csak visszalátogat pár napra, most egy másik nézőpontból akartam bemutatni a viszonyokat. Az érdekelt, milyen döntések vezetnek el valakit, hogy egy kivárosba visszaköltözzön.

Az ismerőseimmel történt beszélgetésekből az derült ki, hogy a külföldre vagy a kisvárosból nagyvárosba költözést nem kell megmagyarázni, de az ellenkező irányt igen. Saját gyűjtésem alapján úgy látom, erre szinte kizárólag magánéleti vagy személyes magyarázat szokott lenni. Az érdekelt, meddig működőképesek ezek az érzelmi magyarázatok.

Koroknai esetében motiváció lehetett az anyja ápolása vagy saját magánéleti problémája, de végső soron az ottmaradás döntésére egyéni választ kell találnia, és a regény többek között ennek a válasznak a kereséséről is szól.

Mindkét regény valóban tele van megválaszolatlan kérdésekkel, ami – mint többször nyilatkoztad – intenció, mert ilyen az élet is, nincsenek benne készen kapott válaszok. Vajon nem hagytad nyitva az utat saját magadnak is egy esetleges folytatás megírásához?

Krusovszky Dénes: Ez két lezárt regény a fejemben, nem merült fel bennem a folytatás. Kérdés persze, mi a lezártság. Az első regényben jobban elvarrtam a történetszálakat, az újnak valóban nyitottabb struktúrája van, egyfajta bizonytalansága, de ez tudatos döntés volt. A regény szűk világát, hiszen körülbelül fél év alatt egyetlen helyszínen történik minden, a továbbgondolhatósága tágítja ki. A szándék az volt, hogy a Levelek nélkül azzal érjen el hatást, hogy feszültségteli teret hoz létre, ami az olvasókra bízza például annak eldöntését, hogy hová tűnt a gimnazista fiú, vagy mi lett a libatenyésztővel. Ugyanakkor a valóságban is lebegtetem, hiszen bár nagyon hasonlít a saját világunkra, még sincs megnevezve a hely és a pontos év. Végül több kérdéssel lép ki az olvasó a regényből, mint válasszal. Biztos van, akit ez zavarni fog, de a regény atmoszférája és struktúrája épp erre lebegésre és megfoghatatlanságra épít.

Az akkumulátorgyár kérdése is belekerült, holott a regény írásakor még nem is volt ez téma a közéleti porondon. Honnan jött az ötlet?

Krusovszky Dénes: Ez csupán egyetlen említés a regényben, de azóta megváltozott a szó jelentése, ami az egész ország ipari pszichózisát írja le a 2020-as években. Az ötlet onnan jött, hogy elmentem egy frissen átadott ipari park helyét megnézni, ahol egy szikes puszta közepén egy műfűvel körülvett kő márványtáblája hirdeti az átadás dátumát és az átadók nevét. Iszonyatosan abszurd volt, meg is maradt bennem, hogy a semmi átadása milyen jellemző erre a korszakra. Ezzel egyidőben olvastam az egyik kollégám cikksorozatát a gödi akkumulátorgyárról. A kiadás előtt már a köztudatban forgott az akkumulátorgyárak kérdése, el is gondolkodtam akkor rajta, hogy ki kellene húzni, mert túlságosan erőssé vált a szó, de aztán úgy gondoltam, ha így alakult a valóság, nem fogok menekülni előle. A jelenetben, ahol felmerül az akkumulátorgyár, ugyancsak iróniának szántam, hogy a polgármester nem is tud róla, vagy legalábbis ezt állítja, ehhez képest manapság – hallva a helyi vezetők nyilatkozatait – mintha tényleg így mennének a dolgok, mintha folyton a helyiek feje fölött hoznák meg a döntéseket. Ha innen nézem, a regénybeli jelenet, amit én abszurdnak szántam, tulajdonképpen inkább realistának tűnik.

Egyébként nem áll távol tőled a társadalomkritika a műveidben, mered ábrázolni a mai viszonyokat, felfedezzük a valóságot benne, de a nyilatkozataidban se rejted véka alá, mit gondolsz a jelenlegi politikai helyzetről. Ebben merészség van, szükségesség vagy felháborodás?

Krusovszky Dénes: Ez egyszerűen a valósághoz való viszonyt jelenti. Nehéz kilépni azokból a körülményekből, amelyek között élünk, és én nem is szeretnék. Még a sci-fi írók is a valóságra reagálnak – csak a sajátos eszközeikkel. A fiktív elemek által is metaforikusan, görbe tükörből arra reflektálunk, ami körülvesz minket. Engem a hétköznapi valóság és az emberek ehhez való viszonya kifejezetten izgat. Egy olyan társadalomban élünk, ami az utóbbi másfél évtizedben egyre átpolitizáltabb. Nyomasztó, ahogyan a politika bekúszik a leghétköznapibb helyzetekbe, de ez nem véletlenül van így. Az a politikai közeg, ahol az utóbbi éveinket éljük, következetesen ebbe az irányba építkezett. Én ezt egy történelmi hibának gondolom, aminek a lenyomatát próbálom megmutatni hol közvetett, hol közvetlenebb módon. Ha olyan regényt írnék, ahol semmilyen módon nem jelennek meg a társadalmi feszültségek, az egy hazug regény lenne, hiszen a hétköznapokban is ezekkel szembesülünk napi szinten. Azzal még kísérletezgetek, mennyire kell erről közvetlenül beszélni, mennyire elég metaforikusan, vagy egy-egy utaláson keresztül. Az a tapasztalatom, hogy bár ebben a regényben nincsen semmi túlmagyarázva, mégis mindenki tud azonnal reagálni, az olvasóknak kihegyezett fókuszuk van a valóságra. Az akkumulátorgyár egy mondata is rengeteg gondolatot elindított.

Az a szerepvállalás nincs meg benned, hogy egy író mint közismert ember álljon ki és mondja el a problémákat egyfajta figyelemfelkeltő jelleggel?

Krusovszky Dénes: Ma már egy író nem ér el olyan nagy tömegeket, mint száz évvel ezelőtt, már nem ugyanolyan a presztízse, ezért véletlenül sem gondolom, hogy közvetlen hatása lenne a társadalmi folyamatokra. Mint rezonőr működik az írói szerep. Össztársadalmi képet tud adni egy irodalmi alkotás. A fejemben van egy elképzelés, hogy egy reflektáltan működő írói vagy értelmiségi szerepből milyen felelősséggel lehet beszélni a társadalmi kérdésekről. Ezt igyekszem saját tudásom szerint képviselni. Ha kérdeznek, határozottan elmondom, mit gondolok az adott kérdésről, és igyekszem felhívni a figyelmét a problematikus dolgokra legalább annak a szűk körnek, akik ezeket a megnyilatkozásokat követik. A regény ennél áttételesebben működik, bonyolultabb viszonyban áll a hétköznapi valósággal, de mindkét regényemben valamilyen mértékben ott van, ami mutatja az írói felelősséget a társadalom felé.

A Levelek nélkül végén a nyomasztó hangulat ellenére mégis megcsillan a remény.

Krusovszky Dénes: Azt semmiképp nem szerettem volna, hogy egy kilátástalan, sötét pillanatban kelljen kilépni a regényből, amiből az tűnhet ki, hogy a teljes pusztulás felé haladunk.

Az életben is ambivalens módon jelennek meg ezek a pillanatok: ritka, hogy egy életszakasznak csak pesszimista vagy csak optimista kicsengése van.

Például a covidnak mindenképp volt egy világkatasztrófa jellege, ami sok pesszimizmusra adott okot, de a magánélet szintjén olykor pozitív időszak volt, mert sok időt töltöttünk együtt a gyerekekkel, ami pedig felszabadult pillanatokat okozott. Az egyértelmű tragédia narratíváját szerettem volna elkerülni, hiszen mindig jönnek olyan momentumok, amik lehetővé teszik, hogy tovább tudjunk élni.

Az aprólékos leírás már-már a védjegyed, amit a kritikákban is említenek veled kapcsolatban. Megfigyelő alkatod van, vagy a szöveg igényli ezt?

Krusovszky Dénes: Írónként változik, hogy milyen eszközöket használnak, legalább annyira alkati kérdés, mint tudatos választás. A magyar kortárs irodalomban nagy a változatosság ezen a téren, mint ahogy témát is mindenki más szempont szerint választ. Erre nincs recept. Nekem zsigeri vonzódásom van ehhez, mert az aprólékos leírás által lelassul a figyelem, ami az idővel való játékot is lehetővé teszi. Egyedül a regény képes arra, hogy egy lapon akár éveket lehet haladni, de egy pillanatot akár több oldalon keresztül is el lehet mesélni. Az a célom, hogy legyen a regényben lelassult és gyorsabb idő is. Szeretem azt is, amikor egy nagyobb problémáról egy kisebben keresztül lehet beszélni, például a tájleírás a szereplőről is szóljon, csak rá jellemző, hogy milyen részletet vesz észre a tájból, vagy mit asszociál hozzá. Engem az érdekel, hogy ezekkel a leírásokkal milyen tágabb hangulatot lehet a regény köré felépíteni.

Már rengeteg díjjal büszkélkedhetsz. Az olvasók vagy a kritikusok elismerése számít jobban?

Krusovszky Dénes: Mind a kettő számít természetesen. Viszont az számít a leginkább, hogy az emberek olvassák a könyveimet. Sok könyv van, kevés olvasó. Nagyon nehéz a választás, mert ott van az egész irodalomtörténet és az új, kortárs művek. Nincs annál szomorúbb, mint az író, akit senki sem olvas.

Ha az olvasók az én könyvemet választják, akkor nagyon boldog vagyok, mert azt megelőlegezett bizalomnak és adománynak veszem.

Az első regényemnél látom az eladott példányszámot, és hogy a könyvtárakban is sokat kölcsönözték. Ennél az új könyvnél érzékelhető az érdeklődés, sok meghívást kaptam már a megjelenés előtt is őszre. Izgatottan várom a kritikákat is. A díjak pedig arról árulkodnak, hogy egyfajta szakmai figyelem – bár vannak közönségdíjak is – irányul az íróra. Sokszor kerültem közel olyan díjakhoz, amelyek az én pályámon fontos visszajelzésnek számítottak, aztán megszűntek. Szép emlékként gondolok vissza a Libri közönségdíjra, de szomorú, hogy nem lesz már többé. A kis publicitással járó független díjaknak nagyon szoktam örülni, mert szakmai zsűri ítéli őket oda. Ilyen volt a Déry- vagy a Zelk Zoltán-díj. Az állami díjak ambivalensek, mert az én viszonyom az államhoz is ambivalens. A József Attila-díj átadójára nem is mentem el. Összességében a díjakkal kapcsolatban sokszor felemás érzésem van, mert persze, ezek fontosak egyfelől, de leginkább mégis az számít, hogy van valamilyen kíváncsiság arra, amit írok.

Már csak arra válaszolj, kérlek, várható-e dedikálás Debrecenben vagy Hajdúnánáson a közeljövőben.

Krusovszky Dénes: Egyelőre konkrétumokat nem tudok mondani, de bízom benne, hogy eljutok majd a könyvvel ezekre a számomra fontos helyszínekre is.