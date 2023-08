A hajdú hagyományok nyomában projekt keretében Egyeken, Bihartordán és Kokadon is rendezvényeket szerveztek augusztus 26-án. Egyeken családi napot szervezett Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata, melynek keretében számos gyerekprogram, Aqua Manó Party, kézműves mesterségbemutató, népi játékpark, ugrálóvár, kincskereső sátor várta kicsiket, a nagyokat pedig helyi fellépők szórakoztatták. Több helyi tánccsoportot, dalárdát és népdalkört is láthattak, hallhattak az érdeklődők és fellépett Tolvai Reni és Bereczki Zoltán is – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának közleményében.

Forrás: hbmo.hu

Bihartordán is családi napra várta a kikapcsolódni vágyókat a vármegye önkormányzata. A gyerekprogramok között szerepelt például kutyás és karate bemutató is, a felnőttek pedig zenés, énekes műsorokat láthattak, a fellépők között szerepelt a Potyautasok, Oláh Gergő, illetve Liszter Sándor és a Vadrózsák is. Kokadon különleges zenés, táncos operettkoncertre várták az érdeklődőket „Táncolnék a boldogságtól!” címmel a helyi művelődési házban, ahol a debreceni Csokonai Színház és a Valcer Táncstúdió fiatal művészei léptek színpadra – számolt be róla a hmbo.hu.