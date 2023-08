A színháztermi előadások részletes leírása Cirkusz Minimus! Hallottatok már a híres társulatról? Hogy-hogy melyikről? Hát a Cirkusz Minimusról Triciklivel járják a várost… Mit a várost, a megyét, az országot, a világot! Nem csak dalolnak, és az akrobatikus tudományukat mutatják be a nagyérdeműnek, de el is varázsolják a közönséget…leginkább a személyiségükkel. Nem utolsósorban pedig a társulat egy lázas tagfelvétel közepén van, így senki ne lepődjön meg, ha úgy hagyja el a nézőteret, hogy a Cirkusz Társulatának tagja lett! Az előadást 3 éves kortól ajánlják! Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála Hol volt, hol nem volt, egyik országban vagy másik országban, annak is a közepén vagy a szélén, itt vagy ott, volt egyszer egy szegénylegény. Úgy hívták: Szerencsés János. És hogy mit akart ez a Szerencsés János? Hát a király lányának a kezét. A király meg azt mondta, csak akkor adja a lányát a Szerencsés Jánoshoz, ha a Szerencsés János az ördög fejének a tetejéről három aranyhajszálat elhoz. Elindult hát a Szerencsés János egyenesen a Pokol iránt. Hogy odaért-e? Hogy az ördögöt megtalálta-e? Hogy a fejéről a három aranyhajszálat elhozta-e? Aki kíváncsi, járjon utána!

A történetet paravános bábos játékban keltjük életre duda, mandolin, kaval, és egyéb hangszerek kíséretében. Az előadást 3 éves kortól ajánlják! Óriásölő Margaret (BEMUTATÓ) Margaret, a fiatal falusi lány hős szeretne lenni, Simon, a legkisebb királyfi pedig mesemondó. A környezetük nem érti, kineveti, kigúnyolja őket. Hogyan is lehetne egy gyenge leányból lovag? Milyen királyfi az, akit jobban érdekelnek a mesék, mint a kardforgatás? Margaret és Simon találkozása egy rendhagyó hőstörténet kezdete, melyben nem csupán a természet erőivel, a tengeri szörnnyel és az óriással kell megküzdeniük, de le kell győzniük saját félelmeiket is. Óriásölő Margaret meséje élőzenés, bábos hőstörténet, lovagregény, amely az iskolás közönségnek szól a bátorságról, az önazonosságról és a történetmesélés erejéről. Mert minden kornak szüksége van hősökre, de mesemondókra is, hogy a hősök tettei fennmaradjanak. Az előadást 6 éves kortól ajánlják! Vitéz László - Malombonyodalom Vitéz László kétségkívül a magyar színházi kultúra egyik legszínesebb, legelevenebb alakja. Piros sapkáját, palacsintasütőjét, jellegzetes szófordulatait ismerik egyaránt kicsik és nagyok. Velünk él, de sosem öregszik meg. Legismertebb hőstetteit az elátkozott malomban hajtotta végre, legyőzött ott szellemet, ördögöt és a halált is. De vajon mi történik, ha ezek az alvilági figurák visszatérnek, és erősebbek, mint valaha? Kihez fordulhat Molinári bácsi? Ki képes újra megtisztítani a malmot? Természetesen Vitéz László! Ha nagy a baj, ő csak előveszi a palacsintasütőjét, és már kezdődhetnek is az új kalandok… Az élő hagyomány mindig utat mutat a jelennek, és érvényes válaszokat ad minden időben. Pont, mint Vitéz László. Az előadást 3 éves kortól ajánlják! A játszószínházi előadások részletes leírása A csudakard története (BEMUTATÓ) Kamarajáték „Csudálatos álmot láttam én az éjjel!” - Álmot látni nagydolog! Hát még ennek tartalmát titokként őrizni mindenki előtt! A álmot látó Kardos fiú bajba is kerül emiatt. Hiszen sem anyjának, sem a Burkus királynak, sőt, még a magyarok királyának sem mondhatja el. Hogy miért nem? Mert mindennek megvan a maga ideje, és a ránk bízott üzenettel nem lehet sáfárkodni, türelmetlenkedni. A fiú álma és kardja választ arra, hogyan lehet valaki a végsőkig hű az elhatározásához. Az előadást 3 éves kortól ajánlják! Babusgató Bölcsőszínház Havonta várjuk a gyerekeket és szüleiket erre a foglalkozásra. Pénteken, vasárnap és hétfőn egy-egy játék keretében ismerkedünk legfiatalabb játszótársaink „természetrajzával”. Táncolunk, éneklünk, mesélünk, azaz babusgatunk. Erre a foglalkozásra csak az előre bejelentett baba-szülő párt tudják fogadni. A foglalkozást 3 hónapos kortól 3 éves korig ajánlják! A foglalkozás hossza: 60 perc.