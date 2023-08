Virágos programok a Karakterben augusztus 16. 17 és 20 óra között Természettár foglalkoztató a gyermekeknek. „Öltöztesd” fel virágokkal és vidd magaddal a fából készült, bájos madárkákat! Jó móka lesz az egész családnak és miután elkészültek a madárkák, kipróbálhatod ügyességed a Természettár játékaival. 18 óra - A biblia növényei, virágai Az alkalom vendége Váradi Zoltán, a Természettár megálmodója, aki Fráter Erzsébet könyvét is alapul véve mesél nekünk a Bibliában megtalálható növényekről, virágokról. Az előadás közben megismerkedhetünk nálunk is megtalálható növényekkel, melyeket a helyszínen, élőben is megcsodálhatunk, megkóstolhatunk. augusztus 17. 13 és 20 óra között - Virágos CSAK Design vásár Helyszín: Piramis mellett 18 óra – Asszony, ház, kert, szóda – beszélgetés Petrik Adrien építésszel, íróval Helyszín: Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó augusztus 18. 16 óra FÉLRE A MASZKOT! - TÜKRÖK ÉS TITKOK irodalmi beszélgetés-sorozat Vendégek: Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató, Debreceni Vagyonkezelő Zrt., Porkoláb Gyöngyi, társadalmi kulturális mediátor, szerkesztő, Varga Klári, Jászai Mari-díjas színművész, Csokonai Színház, Moderál: Dobos Zita Helyszín: Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó A Nagytemplom programjai Hosszabbított nyitva tartás hétfőtől vasárnapig: 9:00-19:00 Péntek: 22:00 óráig augusztus 15. 10 óra - A felfedezés szerelmeseinek 10 órától várjuk a gyerekeket, nagyszülőket, családokat és egyéni látogatóinkat is rendhagyó nyári programunkra. A közös felfedező sétát rejtvényekkel, játékos feladatokkal tesszük még izgalmasabbá, segítségükkel ismerkedünk a Nagytemplom és Debrecen múltjával és jelenével. augusztus 16. A zene szerelmeseinek Déli orgonazene és templomlátogatás. Szerdán 12 órától 25-30 perces mini orgonakoncert veszi kezdetét. Ezt követően önállóan fedezhetik fel a templomot a látogatók. augusztus 17. Az élmények szerelmeseinek Nagytemplomi bor a naplementében 40 méter magasról és templomlátogatás– ezzel várjuk csütörtökön 19 órakor az élmények szerelmeseit. augusztus 19. 15 órától ingyenes tárlatvezetés augusztus 20. 11 (a karneváli menet után) és 15 órakor ingyenes tárlatvezetés