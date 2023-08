A Haon podcaststúdiójában a Hír FM debreceni magazinműsorának vendége Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője volt. Mai naptól kezdetét veszi a cívisvárosban a karneváli hét, aminek színes programkavalkádja és hangulata évről évre számos debrecenit megfertőz ezen időszakban. A több mint 50 éves hatalmas népszerűségnek örvendő Debreceni Virágkarneválra idén csaknem 1500 karneváli táncos, zenész és akrobata készül. Az ügyvezetőtől többek között a programokról is bővebb tájékoztatást kapunk, emellett a szervezés kulisszatitkaiba is beavat bennünket. Beszélgetünk a virágkocsikról, a karneváli menetről, illetve a fellépők sokszínűségről. Azonban a virágkarnevál után sem fognak unatkozni a Debrecenbe látogatók és helyiek, ugyanis ősszel is jó pár projekt van a szervezők tarsolyában.