A Csokonai Nemzeti Színház – Debrecen az új évadtól tánctagozattal bővül. Vezetője, Nemes Zsófia nemrég a Haon stúdiójában válaszolt a Hír Fm kérdéseire. Beszélt a nagy találkozásról, mely egy életre kijelölte számára a hivatás útját, elmondta, miként tervezi a tánctagozat jelenlétét Debrecenben, és elárulta azt is, miért fontos megszólítani a fiatalokat.

A debreceni közönség először néhány hete találkozhatott Nemes Zsófia nevével a teátrum új évadát ismertető sajtótájékoztatón. A koreográfus vezetésével egy húszéves együttes, a PR-Evolution Dance Company munkája áll be a az újonnan induló tagozat mögé, így az eddig elkészült darabokat is játsszák majd. – Sok szépművészeti ihletettségű munkát láthatunk majd a színpadon – kezdte a beszélgetést Nemes Zsófia, akinek tervei között szerepel, hogy a Csongor és Tündét és más hasonló ihletettségű darabot a Debreceni Egyetemen is bemutatnak. Úgy véli, mivel a tánc nemzetközi nyelv, így a külföldi diákok is mozdíthatóbbak, elérhetőbbek lehetnének. Több darabot aktualizáltak és írtak át a főszereplők megtartásával, mely a fiatalabb generáció kedvencévé vált, elsősorban a modernizált látványvilág hatására. Hangsúlyozta, hogy küldetése eljutni a fiatalokhoz, ahhoz a magára hagyott korosztályhoz, melynek kezében egyébként rengeteg a lehetőség. – Őket is meg kell ragadnunk, mert ezzel a közösségi szemlélettel tudnának a kilátástalanságot és a reménytelenséget hátrahagyva a megoldások felé fordulni. Számomra ez felvállalt cél – fejtette ki.

A tánc: önazonosság

Nemes Zsófia nyitottságot lát Debrecenben, mely a befogadást teszi lehetővé. Ezt reméli azzal a projekttel kapcsolatban is, melyet Weöres Sándor A teljesség felé című kötete inspirált. – Erre szeretném ráfűzni azokat a történeteket, melyek mottója: mindig van választásod – osztotta meg. A következő évad második felében a Da Vinci mosolyára készülnek, a polihisztort megidézve rengeteg játékossággal és sok témát érintve. Nyitottsága, kíváncsisága, humora és folyamatos érdeklődése a világ felé, ennek a szellemiségnek az érzetét szeretné átadni majd a produkcióban.

A színházban ősztől nyolc táncossal kezdenek, emellett gyakornoki program indul, az utat azonban, ami ide vezetett, Zsófia nem látta mindig előre kikövezettnek. Óvodás korában kezdett külön tornára járni, majd balettre. Később, kilencéves korában az édesanyja megkérdezte tőle, hogy szeretne-e a balettintézetbe járni. Zsófia akkor nemet mondott, helyette a ritmikus sportgimnasztikát választotta. Edző is volt, de túlzottnak tartotta a gyerekekkel szemben támasztott szakmai elvárásokat, már ekkor a lírai, kortárs vonal állt közel hozzá. Közben pszichológusnak készült, a két hivatás közötti, mindent eldöntő pillanatot egy moderntánc-kurzus jelentette.

– Ha az ember a hivatását űzheti, a legboldogabb pillanatokat nyújthatja – összegzett végül a táncművész. Volt olyan, hogy megkérdezte magától, biztos-e ez az út, de sosem lépett le róla, mert mint meggyőződése: a tánc maga az önazonosság.

A teljes beszélgetést itt hallgathatják meg: