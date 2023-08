A Night Ride program keretében péntek este kerékpárcsengők csilingelése tölti be Debrecen utcáit, és villogó biciklilámpák teszik hangulatossá a várost. Igazi élmény lehet azok számára, akik egyébként is szeretnek tekerni, arról nem is beszélve, hogy most megmutathatják kreativitásukat, és feldíszíthetik virágokkal a biciklijüket. A felvonulás a Ködszínház mellől indul 20 órakor.