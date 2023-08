A játék örök, és évszázadok óta segíti a gyerekeket az életre való felkészülésben. Ehhez az örökséghez nyúlt Takács Renáta is, aki az Így tedd rá Debrecen egyik foglalkozásvezetője, és akivel csaknem fél órán át beszéltünk arról, miért fontos minél kisebb korban elkezdeni az ősi, magyar népi értékekkel való ismerkedést. Az adásból kiderül, hogy a foglalkozás közösségépítő ereje több fronton érvényesül, hiszen babáknak, szülőknek és foglalkozásvezetőknek egyaránt sokat jelent a találkozás lehetősége. Renáta arról is beszélt, milyen a kapcsolata a népi örökségekkel, és arról is, milyen érzés felnőttként tenni az álmokért.