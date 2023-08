A közép-európai léptékkel is méretes, mintegy 250 műtárgyat számláló modern és kortárs művészeti anyag az egyik legjelentősebb magyar gyűjtővé avatja a németországi Freibergben élő családot, amely az 1960-as évektől egy reprezentatív „erdélyi galéria” kialakításán fáradozott, hogy a perifériaként kezelt transzszilván művészet az őt megillető helyre kerüljön Európa 20. századi palettáján. Ebből a különös gonddal válogatott gyűjteményből kínál egy csokornyit az Erdély művészete a két világháború között című tárlat.

Mindig ünnep számunkra, ha kiállítást nyithatunk meg a Déri Múzeum falai között. A mostani alkalom sokszorosan ünnepi, hiszen augusztus 20. a magyar államiságnak is egy nagyon fontos emléknapja

– mondta köszöntőjében Angi János, a Déri Múzeum igazgatója.

Angi János, a Déri Múzeum igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Kifejtette, immár 9 éve működnek együtt a nagyváradi római katolikus egyházmegyével, s ennek eredménye a mostani kiállítás is. A római idézet nyomán azt szokták mondani, hogy háború idején hallgatnak a múzsák. Az első világháború nagy traumával ért véget Magyarország számára. Erdély területén azonban virágzott a művészet, nem hallgattak a múzsák, amiről most meg is győződhetünk – mutatott körbe.

Nagyon fontosnak tartjuk itt Debrecenben, hogy a virágkarnevál nemcsak a szórakozásról, zenéről, virágokról szól, hanem arról is, hogy mindig valamilyen magasabb értéket is tudjon számunkra közvetíteni. Ezek között szerepel a kultúrák találkozása is

– hangsúlyozta Puskás István. Debrecen alpolgármestere kifejtette, ennek jegyében nyitották meg tavaly a Magyar Géniusz kiállítást, s a mostanit is, melynek fontos eleme, hogy az Erdélyen belüli kulturális sokszínűséget meg tudja mutatni. Kiemelte, fontos, hogy amikor szétnézünk a város határain kívül, akkor ne csak a távoli, egzotikus kultúrákkal találkozzunk, hanem fedezzük fel ezeket a kincseket is.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Identitásunk gyökerei

Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára beszédében úgy fogalmazott: a kultúra az a fogalom- és gondolatgyűjtemény, mely alatt egy közösség valamennyi tagja ugyanazt érti. – Nagyon jó helyen járunk, ha a kultúránk, az identitásunk gyökereit a múzeumokban, közgyűjteményünkben keressük – mondta.

Vincze Máté helyettes államtitkár

Forrás: Czinege Melinda

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke kifejezte, a felfedezés öröme lehet ezt a kiállítást megtekinteni, s megismeri ezeknek az alkotásoknak a történetét. A megnyitó végén Kelen Anna művészettörténész mutatta be a tárlatot, majd Böhm József gyűjtő tartott szubjektív tárlatvezetést a résztvevőknek.