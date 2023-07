A pandémia után másodjára szervezi meg ezen a nyáron jelenléti kurzusát a Debreceni Nyári Egyetem. A négyhetes tanfolyam résztvevői érkezhetnek a teljes időre, illetve az első vagy a második két hétre is – a részletekről sajtótájékoztató keretében számoltak be hétfőn a Debreceni Egyetem főépületében.

Mint elhangzott, a legfiatalabb diák tizenöt, a legidősebb ebben az évben nyolcvanhat éves. Német anyanyelvűek, amerikaiak, ausztráliaiak és ázsiaiak egyaránt megtalálhatóak a résztvevők között, azaz minden kontinens képviselteti magát a magyarórákon. Idén a korábbinál nagyobb azoknak a jelentkezőknek az aránya, akik itt élnek a városban vagy az országban, és úgy tanulnak magyarul, hogy szállás- vagy egyéb költséget sem kell fizetniük. Ők valószínűleg ki akarják használni a helyzetet, hogy egyébként is itt tartózkodnak.

Közösen kitűzött célok

Puskás István elmondta, az elmúlt kilenc évtized alatt több ezer külföldi tanulta a nyelvünket, és került közelebb gazdag és sokszínű kultúránkhoz. – Az esemény lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők a nyelvünk és a kultúránk mellett Debrecennel is megismerkedjenek. Bízom abban, az idők során vitték városunk jó hírét szerte a világban.

A Debreceni Nyári Egyetem egyenlő a hatékonysággal és a nagyon magas minőséggel, ezért is választják mindig nagy kedvvel a résztvevők. Ez egy kiemelkedően fontos lehetőség Debrecennek is arra, hogy megmutassa saját magát. Ráadásul a rendezvény egy olyan időszakban zajlik, amikor a város a legszebb arcát tudja mutatni

– fogalmazott az alpolgármester.

Néhányan a résztvevők közül

Forrás: Molnár Péter

Csatár Péter, a Debreceni Egyetem dékánhelyettese leszögezte: a nemkezköziesítés és a nemzetközi kapcsolatrendszer kiemelt stratégiai cél a Bölcsészettudomány Kar életében is. – A Nyári Egyetemmel sok olyan képzésünk van, és remélhetőleg lesz is, amelyek ebbe a nemzetköziesítés projektbe tartoznak. A Nyári Egyetem a saját útjait járva is építi a kapcsolattrendszerét, de folyamatosan egyeztetünk a közösen kitűzött célokról, amelyek hagyományainkat követve szimbiotikusan alakulnak – tette hozzá a dékánhelyettes.

Húszan érkeztek Amerikából

Szaffkó Péter, a Nyári Egyetem igazgatója megjegyezte, ebben az évben magas a magyarul már jól vagy nagyon jól, azaz C1-es vagy C2-es szinten beszélők száma, ami újdonság, mert általában a kezdő nyelvtanulók vannak legtöbben a kurzusokon.

– Az intézmény folyamatosan törekszik az új kapcsolatok kiépítésére, ezért ebben az évben egy mexikói és egy indiai tanár kap ösztöndíjat, hogy nálunk tanulhasson. Reményeink szerint a jövőben ők lehetnek a mi kapcsolattartóink az országukban – mondta el. Hozzáfűzte, még most is látszik, hogy „éledezik” a nagyvilág. A létszámot tekintve, mintegy száz diák fogja a nyarát július 17-től augusztus 11-ig Debrecenben tölteni. A kialakult kép még színesebb, mint a korábbi években volt.

Ennek ellenére meglepődtünk azon, hogy idén 25 olyan résztvevőnk van, aki angol anyanyelvű, ebből húszan Amerikából érkeztek. A német anyanyelvűek tízen vannak ebben az időszakban, és az a tendencia, ami változott az elmúlt években, az erősödni látszik: Kelet-Európát 25 diák képviseli, van közöttük elég sok ösztöndíjas

– részletezte.

Néhányan a résztvevők közül

Forrás: Molnár Péter

Továbbá kiemelték, megmaradt az évek óta nagy sikerrel zajló keddi program, a folklór est, amelynek keretében a hallgatók nemcsak népdalokat és néptáncokat hallanak és látnak, hanem meg is tanulhatják azokat hétről hétre más tájegységgel ismerkedve. Lesz azonban újdonság is: Petőfire emlékezve meghirdette az intézmény a „Versek éjszakáját”: július 28-án magyar versekről vetélkedhetnek a diákok kvíz keretében, megzenésített verseket hallhatnak és tanulhatnak meg Gyarmati Dominik debreceni egyetemi hallgatótól, ifjú költőtől és zeneszerzőtől, továbbá előadhatják Petőfi verseit a saját anyanyelvükre lefordítva.

A szerda délután felszabadult a résztvevők számára, ekkor deríthetik fel a várost, tanulhatnak, vagy egyszerűen kipihenhetik a magyarórák fáradalmait. Akik pedig extra programokra vágynak, elmehetnek éjszakai városnézésre, a zsidó negyedbe, hétvégén pedig elbiciklizhetnek Zelemérre vagy Pallagra, csobbanhatnak egyet Hajdúszoboszlón vagy a SZUSZ szabadidőparkban.

