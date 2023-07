2003-ban Vámospércsen új időszámítás kezdődött, amikor is 7 művésznő részvételével létrejött a Művésznők Nemzetközi Alkotótábora H. Csongrády Márta fotóművész vezetésével, a helyi önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület szervezésében. 7 művésznő, 7 éjszaka, de szerencsére a varázs nem csupán 7 évig tartott.

A résztvevők köre többször változott, időközben nemcsak belföldről, hanem a világ számos országából - Ausztria, Indai, Lengyelország, Lettország, Németország, Románia, Szlovákia, Ukrajna - érkeztek kíváncsi vendégek - olvasható az önkormányzat közleményében.

– Egy dolog azonban állandó maradt a változó világban: az alkotók Vámospércs és a hajdúsági-nyírségi titkaiból kifogyhatatlan táj iránti vonzalma. Vámospércs fontos kötődések színterévé vált. Megörökítünk épületeket, utcaképeket, a vidéki életszemlélet tárgyi rekvizítumait, olyan örökségeket, amelyek 50 év múlva talán már eltűnnek – fogalmazott H. Csongrády Márta.

– Büszkeséggel tölt el, hogy önkormányzatunk támogatásával és védnökségével két nyári művésztelep - Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely, Művésznők Nemzetközi Alkotótábora - otthonául is szolgálhat városunk, immáron évtizedek óta. Ráadásul a női tábor „alapítóanyái” éppen 20 éve szálltak partra Vámospércsen, e számunkra oly kedves kikötőben. A tábort a helyiek befogadták, magukénak érzik, önzetlen módon segítik. Köszönöm a Pircsikének, helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek, nem utolsósorban pedig Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának a támogatást, nemes felajánlásokat – mondta el Ménes Andrea, Vámospércs polgármestere.

– Ecsettel, krétával, ceruzával vont kor- és körkép készül a tábor alatt. Mert egy kép - akkor is, ha tájkép vagy településportré - rákérdez a lélekre, párbeszédre hív. Más hagyományból, szemléletmódból táplálkozik egy váradi és megint más elvek, technikai és szemléleti megfontolások szerint fest egy debreceni. A közös metszet Vámospércs megragadása a képzőművészet formanyelvén. A külső szemlélő friss, kereső tekintete által. Ebben is áll a tábori munkák varázsa – fogalmazott Somogyi László Gábor, a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület elnöke, aki maga is festőművész.

A művésztelepen július 9-től július 16-ig 11 alkotó vesz részt, akik közül hatan Nagyváradról (Antal Tünde, Jankó-Szép Noémi, Marian Noémi-Éva, Márton Katalin, Rácz Eliza, Szabó Anna Enikő, Szabó Panna), négyen Debrecenből és Püspökladányból (H. Csongrády Márta, Horváth Ibolya, Karászi Judit, Láng Eszter) érkeznek. A telep eredményeit zárókiállítás formájában július 16-án fogják bemutatni a Vámospércsi Könyvtár és Művelődési Ház galériájában.