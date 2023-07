Mátyássy Szabolcs igazgató először szakmai hátteréről beszélt, majd elmondta, háromtagozatossá teszi az immár Csokonai Nemzeti Színház – Debrecen néven működő intézményt; erről, és a soron következő évadról kedden a megújult kőszínházi épület fogadóterében volt szó.

Papp László polgármester kiemelte: a színházcsinálás a szakma dolga, a városvezetőségé pedig, hogy a pénzügyi-infrastrukturális feltételeket biztosítsa.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy megfeleljünk a debreceni színházi szakma és a polgárok elvárásának, hogy a reálisan elérhető játszóhelyek fejlesztését ebben az időszakban el tudjuk végezni

– idézte fel. Hozzáfűzte, hogy bár a koronavírus-járvány és az energiaválság is hozzájárult, hogy ezt ne tudják teljesíteni, mégis sikerült. Körülbelül 20 milliárd forintnyi forrást használtak fel a debreceni színházak fejlesztésére. Az évadkezdés több szempontból is különleges lesz, megújult játszóhelyekkel és színházi vezetéssel, ezáltal új lendülettel.

Az a fejlesztési sorozat, ami mögöttünk van, egészen átdimenzionálja a debreceni kulturális életet, megnövekedett terekkel és technikai lehetőségekkel. A két debreceni színház Magyarország legmodernebb színházai közé tartozik, ha nem ezek a legmodernebbek. A debreceni színjátszás szintet fog lépni, messze kimegyünk a város közigazgatási határain kívülre, ami Debrecen számára mindig is fontos küldetés volt

– mutatott rá a polgármester. Kitért arra is, hogy Debrecen az elmúlt években nagy változásokon ment keresztül és megy a jövőben is, egyre nemzetközibbé válik, ezt a kihívást meg kell érteni, megtanulni és reagálni rá a kultúra vonatkozásában is.

A tervezett évadról beszéltek a hamarosan átadandó színházépületben

Új energiák

Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott: a Csokonai Színház az új vezetéssel olyan irányban indult el, mely új alkotói energiákkal, új kreatív inspirációkkal ad az egész városnak. A színházhoz most csatlakozó szakemberek remélhetően aktív szerplői lesznek Debrecen kulturális életének és közösségének is.

Elmondta, hogy a debreceniek nagy elvárásokkal vannak a megújult terátrummal kapcsolatban, nemcsak az új épületre, hanem arra is kíváncsiak, hogy milyen tartalmakkal fogják majd ezt a teret betölteni. A Csokonai Színház nem csak egy „zárvány” szeretne lenni a város életében, hanem aktív részese Debrecen közösségének, és együtt kíván működni a szereplőivel – emlékeztetett az igazgatói pályázatban megfogalmazott célkitűzésre, hozzáfűzve, hogy ebben az ügyben már fontos lépéseket tett az új vezetés.

Az új évad előadásaival kapcsolatban úgy összegzett: egyszerre lesz jelen a tradicionalitás, a város közösségének mély ismerete, valamint az új együttműködések is.

Szimbiózisban

Az évadtervezetet Szabó K. István művészeti vezető ismertette, először Latinovits szavaival: „találjunk vissza egymásba!” A szakember szerint ez a szeretteljes szimbiózis lesz az, amivel új értelmet nyer a társulat költözése, illetve a színház és a közönség találkozása. Nem kiszolgálni, hanem szolgálni kívánják a közönséget, melyet minél szélesebb körben szólítanak meg a következő évadban színpadra kerülő produkciókkal.

A Csokonai Fórum a fiatalos, lendületes jelenlét helyszíne lesz, ahol többek között Borbély Szilárd Nincstelenek című alkotását állítják színpadra, valamint a fiatalokat megszólító Cyber Cirano című Tasnádi-darabot.

Ez az épület ad majd otthont a PR-Evolution Debrecen Kortárs Táncegyüttes négy előadásának is, melyeket Nemes Zsófia vezetésével láthat majd a nagyérdemű. A Csokonai Orfeum a tervek szerint Szabó Magda Szalonként működik ősztől, itt zenés kabaréra és stand up comedy előadásokra várják majd a publikumot. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad a továbbiakban is májustól őszig lesz nyitva a nagyközönség előtt.

A szakember elmondta, fontosnak tartják, hogy az opera megújuljon, ennek lépéseként ősszel a Bohéméletet állítja színpadra Szikora János rendező, a Vörösmarty Színház igazgatója. A Csokonai 250 évforduló alkalmából a Dorottyát játsszák, januárban Molière Úrhatnám polgárát, valamint drámaadaptációt Dosztojevszkij művéből, az Ördögökből.

Tizenhat bérletből választhatnak majd a színházrajongók, az új évadtól operabérletet is lehet vásárolni.

Ők többek között a Helység kalapácsa című vígoperát és Ravel Pásztoróráját hallhatják majd. Borbély Szilárd munkájának adaptációja, a Nincstelenek is színpadra kerül, valamint folytatódik Visky András A test történetei című darabja. A Veszedelmes viszonyokat a szerző, Kiss Csaba viszi a Kóti Árpád-terem színpadára. A Csokonai Ifjúsági Program előadásában azt a korosztályt kívánják megszólítani, amit A Vojtina Bábszínház már „eleresztett”, a színház viszont még nehezen csalogat be. Nekik szól majd szeptemberi bemutatóval a Cyber Cyrano, Tasnádi István darabja.

Fellendülő opera és tánctagozat

Somogyi-Tóth Dániel, az operatagozat vezetője elmondta, a játszóhely és az operajátszás miatt egyaránt várják az új évadot.

Az új vezetéssel olyan csillagzat alatt állunk most, mellyel a vidéki operajátszásért évek óta vívott harc új irányt hozhat Debrecenbe és a Csokonai Színházba, akár országos viszonylatban is.

Hozzáfűzte, hogy ezentúl nemcsak a koncerteken, hanem a színházban is telt házas operaelőadásokat várnak.

Nemes Zsófia, a tánctagozat vezetője a húsz éve megalakult PR-Evolution Debrecen Kortárs Táncegyüttest mutatta be, melynek vezetését 2008-ban vette át. A színház tánckarát képviselve Debrecen kulturális életében a közösség szerves részeként remélnek csatlakozási lehetőséget. Három előadásuk mellett új produkcióval, a Teljesség felé című táncjátékkal is készül az új évadra a tánckar, melynek vezetőjét portálunkon később mutatjuk be részletesen.

A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen július 12-én, kora délutántól a Nagyerdei Szabadtéri Színpadhoz baráti találkozóra vár minden érdeklődőt, aki szeretné jobban megismerni a teátrum új szakmai közösségét és művészeti koncepcióját.

