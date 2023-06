Megújult a néprajzi kiállítás Hajdúhadházon, amely június 10-én megnyitotta kapuit a látogatói előtt a városháza pincéjében – számolt be a közösségi oldalán Tasó László, a térség országgyűlési képviselője. A bővítést a hajdúhadházi Radnóczi Ferenc Kertbarátkör végezte, mely most ünnepli fennállásuk 50. évfordulóját. Egy különleges kiállítás is nyílt e jubileum alkalmából, amely bemutatja a Kertbarátkör történetét. A 19-20. századi használati tárgyak között a „Kékes” magyar televízió egyik ritka darabját is felfedezhetik a látogatók.