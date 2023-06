Zsúfolásig megtelt Téglás sportcsarnoka pénteken délelőtt az iskola tehetségkutató versenyén.

„Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen a covidjárvány után nem volt könnyű visszaépíteni a közösségi színtereinket” – tudtuk meg Szabó Csaba polgármestertől, aki hozzátette, örül, hogy ennyi tehetséges fiatal van a város egyetlen iskolájában.

A színpadon nagyrészt táncos és zenei fellépéseket láthattunk, volt itt zongora, gitár, néptánc, hip-hop, shuffle produkció, de a teátristák is bemutatkoztak, egy színdarab részletét láthatta a közönség készülő előadásukból.

– Sokat gondolkodtunk azon, hogy iskolánk tanulói milyen módon mutathatják be tehetségüket. Egy diákönkormányzati gyűlés alkalmával merült fel az ötlete annak, hogy tehetségkutató versenyt rendezzünk – avat be bennünket Szilágyiné Bodnár Erzsébet, az iskola igazgatója.

– Először „Ki mit tud” néven szerettük volna megrendezni, de abban az évben indult a „Csillag születik” című televíziós műsor, így innen adódott az ötlet, hogy legyen „Kiscsillag születik” a rendezvény neve. Akkor a diákönkormányzatot segítő pedagógus, Kocsis László irányításával indult el, és a dökös diákokkal, felkészítőtanárokkal közösen évről évre fejlesztette, színesítette a tehetségkutató versenyt – idézi fel az intézményvezető a rendezvény történetét, megosztva velünk, hogy a produkciókat az iskola egykori diákjai zsűriztek, akik ma már neves előadók, a televízióban, színházban is látni őket. A teljesség igénye nélkül említhetjük meg Tóth Katica táncost, aki a legelső tehetségkutató verseny győztese volt, és akit a Dancing With The Stars táncos showműsorában is láthattunk, vagy Kurely László, aki diákként egy novellát mondott el, és jelenleg a Vígszínház tagja, Papp Melinda, aki a pécsi Bóbita Bábszínház művészeti vezetője, és Fejszés Attila, a Győri Nemzeti Színház tagja is ezen a versenyen mutatkozott be diákként. A fellépő diákokl között volt Fekete Teodóra is, aki jelenleg az alsó tagozat tanítója. Folyamatos kapcsolatban voltak Gubás Gabi és Major Melinda színésznőkkel, akik támogatták és érdeklődéssel kísérték figyelemmel a versenyeket.

– Bár a világjárvány, jól tudjuk, közbeszólt az elmúlt években, az iskola továbbra is szeretne bemutatkozási lehetőséget teremteni azzal, hogy lehetőséget ad tanulóinak egy ilyen műfajilag sokszínű tehetségkutatón való lépéssel, versennyel. Minden alkalommal a versenyzők bemutatása, értékelése és biztatása a célunk, akik példát mutatnak a kitartó munkájukkal és későbbi sikereikkel – mutat rá Fábiánné Gál Andrea, a diákönkormányzatot segítő pedagógus.

Visszatérő fellépőkkel – akik már a művészeti pályán több műfajban is elindultak – motiváljuk, bátorítjuk a gyerekeket, hogy merjék megvalósítani álmaikat, hiszen minden évben születnek csillagok, akikre büszkék lehetünk

– zárta gondolatait a pedagógus.

KBÉ