A Hajdú-Bihari Zenei Egyesület (HBZE) szervezésében megvalósuló program részleteit június 5-én, hétfőn sajtótájékoztatón ismertették az érintettek.

Gálné Földvári Csilla, a HBZE ifjúsági tagozatának vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Mielőtt a soron következő, szombati eseményről esett volna szó, a tájékoztatón az idei évben már lezajlott Éneklő Ifjúság elnevezésű programról röviden Gálné Földvári Csilla, a HBZE ifjúsági tagozatának vezetője beszélt. Elmondta: a rendezvény két helyszínen, Hajdúszoboszlón április 20-án, továbbá Debrecenben április 22-én valósult meg. Előbbi helyszínen öt, míg utóbbin két énekkar adott színvonalas műsort. – A vidám és lelkesen éneklő gyermekek mosolyt csaltak a nagy számban megjelent érdeklődők és hozzátartozók arcára. Reméljük, hogy a lassan 90 éves hagyomány jövőre is folytatódik, és buzdítjuk az iskolásokat, kórusokat és zenepedagógusokat, hogy bátran jelentkezzenek az Éneklő Ifjúság hangversenyre, akár egy-egy népdalcsokorral is, hiszen semmihez nem hasonlítható élmény a kórusban éneklés, valamint az, hogy a gyermekek megmutathatják egymásnak szorgalmas munkájuk eredményét, meghallgathatják kortársaik lelkes énekét – mondta. Emlékeztetett arra is, hogy a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA), valamint szakmai elődei, a Magyar Kórus és a Bartók Szövetség 1934 óta szervez Éneklő Ifjúság hangversenyeket Kodály Zoltán pedagógiája nyomán azzal a céllal, hogy országszerte minél több gyermek tapasztalhassa meg az együtténeklés örömét.

Nádházi-Tálas Csilla, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Nagy hagyománya van a városban

A sajtótájékoztatón részt vett Rácz Anikó, a hétvégi eseményt befogadó település polgármestere, továbbá Nádházi-Tálas Csilla, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője is. Mindketten örömüket fejezték ki, amiért egy ilyen nívós eseménynek adhat otthont a városuk. A polgármester hangsúlyozta: Derecskén a múltban gyökerezik az éneklés szeretete. – A 19. század végéig visszanyúlik, ekkor több kisebb kórus után 1899-ben megalakult a Derecskei Polgári Dalegylet, amely 70 éves története során országos, kerületi, illetve európai hírnevet is szerzett. Volt olyan, hogy egyszerre 600 dalos énekelt Derecskén. A Dalegylet megszűnése után az általános iskolában folyt magas színvonalú énekoktatás, illetve városunkban művészeti iskola alakult, ami mára önálló intézmény – idézte Rácz Anikó. – A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár missziója, feladata és célja, hogy az értékteremtő eseményeknek generálója, befogadója és szervezője legyen – hangsúlyozta Nádházi-Tálas Csilla.

Mike Ádám, a HBZE alelnöke és felnőtt énekkarának tagozatvezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Szakmai előadás és hangverseny

A szombati Vármegyei Kórusfórumon rekordszámú, összesen kilenc kórus mutatkozik majd be, a részletekről Mike Ádám, a HBZE alelnöke és felnőtt énekkarának tagozatvezetője számolt be. Elmondta, színpadra lép Derecskén a Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar, a Da Capo Kamarakórus, a Daróczi Bárdos Tamás Vegyeskar, a Derecskei Hangvirág Nőikar, az Idős Csenki Imre Vegyeskar, a Maróthi György Pedagóguskórus, a Püspökladányi Áfész Énekkari Egyesület, a Sol Oriens Kórus és a Zagyva Lászkó Vegyeskar. Az együtteseknek lehetőségük lesz a KÓTA által megszabott minősítés megszerzésére.

– Új programelem lesz az úgynevezett karnagyváltó, ahol az általunk felkért három zsűritag három újonnan létrehozott vegyeskarral fog próbálni. A kilenc résztvevő kórust véletlenszerűen összesorsoltuk három nagy, 70-75 fős vegyeskarrá, és mind a három zsűri mind a három együttessel 15-15 percet próbálhat – részletezte, hozzátéve, az összkarokat 11:30 órától nyilvánosan is meghallgathatják az érdeklődők.

Az összkari nyitányt követően 11:40-től Berkesi Sándor Kossuth-díjas karnagy tart előadást Ádám Jenő néptanító életéről. Az előadó a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, ő maga személyesen ismerhette a Kodály-módszer kidolgozóját. – Ádám Jenő élete egy olyan regény, amelyik az egész 20. századot végigöleli a világháborúkkal, a diktatúra évtizedeivel, és azzal a csodálatos tettel, amit ő letett a magyar kultúra asztalára az iskolai énektanítás módszerének kidolgozásával – szólt a karnagy, aki a hétvégi derecskei eseményen zsűriként is szerepel majd.

A látogatók díjtalan belépéssel vehetnek részt a Vármegyei Kórusfórumon. A közreműködő kórusok hangversenye 14 órától kezdődik.

Bucsi Bernadett