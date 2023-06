Debrecenben az épített örökség a kulturális örökség legkézzelfoghatóbb emlékanyaga. Megóvása, megőrzése érdekében a Cívis Ház Zrt. a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesülettel együttműködve tavasszal közös tárlatot szervezett, ahol a cívisházak 122 még megmaradt, eredeti fakapuját mutatta be. Debrecen főutcáján, a Piac utca 70–72. szám alatt látható kirakatkiállítás megnyitóján egy digitális fotópályázatot is kihirdettek középiskolások számára – hangzott el az említett helyszínen csütörtökön délelőtt az „Egymásba kapaszkodva” pályázat díjátadóján. Néhány hét alatt az „Egymásba kapaszkodva” pályázatra 83 fotó érkezett, amelyek közül a legjobbakat a zsűri értékelése alapján egy újabb, egész nyáron látható kirakatkiállítás keretében mutatnak be a nagyközönségnek.

Társadalmi összefogás

Puskás István alpolgármester a díjátadón megjegyezte, bízik abban, azok, akik a fotókat készítették, valamivel másképp látják a várost. Észrevesznek olyan értékeket is, amelyek mellett napjainkban hajlamosak vagyunk elmenni.

Fontos, hogy ezekkel az értékekkel tudatosan foglalkozzunk, azon leszünk, hogy a fiatalokat is minél inkább érzékenyítsük Debrecen épített környezete irányába

– mondta. Hozzátette, igazán örül annak, hogy a mai napon díjazhatnak olyan fotósokat, akik csatlakoztak ehhez a nagy társadalmi összefogáshoz.

Harangi Attila építész, a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnökségi tagja kiemelte, a cívisházak helyzete és megőrzése ma már szerencsére közügy. – Nagy kihívás volt a fiatalok elérése, ugyanis az online térből kellett kicsit kimozdítania őket valós, fizikai térbe – fogalmazott. Nyomatékosította, most a fiatalok által egy új nézőpont tárult fel számára is, hogy egy olyan hétköznapi tárgyat, mint egy kilincs, milyen új rétegekkel lehet fotózni.

Maga a zsűrizés is nehéz volt, alapvetően két szempontot vettünk figyelembe: az építészet felől, mint tárgyat értékeltük a kilincset, valamint a fotográfia, művészi oldaláról, mint fotót. Ezt is sikerült egyensúlyba hozni, és a kiállított tárgy reprezentatív módon mutatja be mindkét szempontot

– hangsúlyozta.

Puskás István, Erdei Edit, Kovács Imréné és Harangi Attila

Forrás: Czinege Melinda

Kovács Imréné, a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke kiemelte, a kiállítás a cívisházak értékeire, szépségeire próbálja felhívni a figyelmet. – Nagy megtiszteltetés, hogy a városban napjainkban egyre több szó esik a cívisházakról, a cívis életformáról, a cívis álomról, létről – mondta. Kiemelte, bízik benne, hogy a mostani kiállítás is hozzátesz ehhez a folyamathoz.

Új téma: a cívisházak épületszobrai

A pályázaton részt vettek a DSZ Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum, a DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum, az Ady Endre Gimnázium, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és a Tóth Árpád Gimnázium diákjai.

A belváros földszintes cívisházainak a kilincseiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó történetek, metaforák kreatív feldolgozásai közül az 5 legjobb alkotót – Békési Tímeát, Polonkai Petrát, Schuszter Bálintot, Szabó Pannát és Szolnoki Lászlót – az elismerő oklevelek mellett külön megjutalmazták.