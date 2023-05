Úgy fogalmazott, ezek a képek a kozmosz szépségéről szólnak, és megmutatnak valamit a Földön túli világról, amiről oly keveset tudunk. Különleges érzés, hogy a fotók most olyan térbe kerültek, amelyben szintén a földi életünkön túlmutató erőről szoktunk gondolkodni.

Istenadta vágy hajtja az égfürkészőket

Az eseményen Csorba Gergely gitárművész előadása tette elmélkedésre még inkább nyitottá a jelenlévőket, akiket Oláh István köszöntött. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora azt mondta, biztosan mindannyiunkkal előfordult már, hogy felnéztünk az égre, láttuk a csillagokat, és rácsodálkoztunk ennek a világnak a hatalmas méreteire, az univerzum nagyságára, a rendezettségre és a rendezőelvre, ami mindemögött van. – Hitünk és a Biblia tanúsága szerint ez a világ, amit megtapasztalunk, Isten teremtésének eredménye, az ő műve. A Biblia azt írja a csillagokról, hogy Isten alkotásai, ő szabta meg a helyüket, számukat, sőt fel is használja akaratának teljesítéséhez, hiszen Jézus bölcsőjéhez egy csillag vezette a napkeleti bölcseket. Az univerzumban mindennek az a célja, hogy az élet megjelenjen benne. Isten az életet munkáló Úr, aki felruházott minket értelemmel, és adott a szívünkbe vágyat az ő titkainak kifürkészésére. Ott volt a vágy azokban is, akik e képeket készítették, hogy valami többet megtudjanak ebből a teremtett világból és most bennünket is megajándékoznak a felfedezéseikkel.

HaBe