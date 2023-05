A Bocs, félrement!, egy nagy lebukás szimfóniája, e-maileken, telefonokon és csevegőprogramokon előadva. Billy Van Zandt és Jane Milmore vígjátéka, amelyet május 16-án 19 órától láthat a közönség a Csokonai Fórumban, egy házaspárról szól, amelynek egyik tagja megcsalja a másikat.

Stephanie boldogan éli a hű feleségek életét: gondoskodik a háztartásról, neveli a gyerekeket – aztán egy napon kap saját számítógépet. Be is csap a mennykő. Érkezik egy furcsa üzenet a férjétől, talán nem is neki szánta? Csatlakozik Peg, a legjobb barátnő, hogy bosszút álljon az aljas férfinemen és George, a legjobb barát, hogy mentse a menthetőt. De ki az a Wanda? Itt valami visszavonhatatlanul félrement.

A nagysikerű off-Broadway komédia valós történet, valós e-mailekből, pörgős, minimalista formavilágú előadás (csak a színészeket és a számítógépeiket látjuk), amely a megszokottnál nyíltabban beszél a szexualitásról, mai, élő nyelven, sok-sok humorral.

A rendező Paczolay Béla, aki olyan kiváló színészekkel dolgozott együtt, mint Schruff Milán, Kovács Patrícia, Járó Zsuzsa, Mészáros Máté és Péter Kata.

A produkció előtt 18 órától Máthé András fotóművész tart tárlatvezetést az alkotásaiból rendezett Színházi pillanatok című kiállításon a Csokonai Fórum harmadik emeleti galériáján. A tárlatvezetés ingyenes.