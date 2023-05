Shakespeare-drámák megzenésített pillanatait adják elő a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói május 7-én este héttől a kar Liszt termében.

A hangversenyen háromféle Rómeó-feldolgozással is találkozhat majd a közönség: Bellini, Gounod és Prokofjev remekműveinek részletei villantják majd fel a dráma egy-egy mozzanatát. Továbbá a velencei mór története is megjelenik majd a programban Desdemona áriáján keresztül. A koncerten a DE Zeneművészeti Kar Szimfonikus Zenekara mellett fellép a Bárdos Lajos Leánykar is (karigazgató: Végh Mónika), továbbá öt ének szakos hallgató - Csörgeő Luca, Faluvégi Fanni, Fujita Júlia, Kövér Aida és Takács Lilla – kap lehetőséget arra, hogy szólistaként bemutatkozzon.

„Shakespeare művészetéből talán a tragédiába hajló drámákat ismerjük jobban, ez mégis egy pozitív kicsengésű koncertnek ígérkezik, melynek a Szentivánéji álom c. vígjáték tematikája adja meg a keretét. Kezdésként megfigyelhetjük, hogy Henry Purcell hogyan jeleníti meg ezt a világot, a hangverseny utolsó egységében pedig Mendelssohn kísérőzenéjének egyes tételei szólalnak majd meg: az éjszaka titokzatossága, a tündérek társalgása, majd Theseus és Hyppolita esküvőjének hangulata elevenedik meg előttünk” – mondta el Bolyky Zoltán, az est karmestere és házigazdája.

A hangversenyre díjtalan a belépés.