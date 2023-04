A legjobb Shakespeare-alakításért járó Gábor Miklós-díjat 2023-ban a szakmai kuratórium döntése alapján Takács Katalin színésznő kapta Pukk megformálásáért a Kőszegi Várszínház Szentivánéji álom című, Hegedűs D. Géza rendezte előadásában - közölte a díjat odaítélő bizottság csütörtök este az MTI-vel.

A közlemény szerint a díjat Ascher Tamás, a Gábor Miklós-díj bizottság elnöke a Budaörsi Latinovits Színház Az eprésző kislány című előadásának végén a színpadon adta át.

Az odaítélőknek külön örömére szolgál, hogy idén színésznő vehette át az elismerést - ez mindössze harmadszor fordul elő a díj 23 éves történetében, amiért a kuratórium Shakespeare-re hárítja a felelősséget

- írták.

A dokumentum felidézi, hogy Vass Éva színésznő 2000-ben, férje halála után két évvel alapította a Gábor Miklós-díjat. Az elismerést Shakespeare-szerepben kiváló teljesítményt nyújtó színésznek ítéli oda a szakmai kuratórium. A korábbi díjazottak: László Zsolt, Varga Zsuzsa, Herczeg Zsolt, Blaskó Péter, Kulka János, Balázs Zoltán, Pogány Judit, Hajduk Károly, Szegezdi Róbert, Hatházi András, Rába Roland, Gálffi László, Cserhalmi György, Hegedűs D. Géza, Bajomi Nagy György, Pál András, Csuja Imre, Nagypál Gábor, Görög László, Pallag Márton.

A díj egy bronzplakett, Vígh Tamás szobrászművész alkotása. Egyik oldalán Shakespeare, másik oldalán Gábor Miklós portréja látható. A plakett a színészt a Madách Színház 1962-ben bemutatott legendás Hamlet-előadása címszereplőjeként ábrázolja. A díjjal járó pénzjutalmat szerény lehetőségei szerint az alapítvány ez évtől megemelte 360 ezer forintra.

A közlemény kitér arra is, hogy a Kossuth-díjas Gábor Miklós a 20. század második felének egyik legjelentősebb színésze volt. Filmszínészi pályája széles körben tette ismertté és kedveltté, színházi karrierje a Madáchban ívelt fel. „Gábor Miklós nemcsak színészként volt kiemelkedő - képzőművészként is tehetségesnek bizonyult, s íróként is maradandót alkotott, ezt tanúsítják színházi esszéinek, valamint naplóinak kiadott kötetei” - áll a dokumentumban.

Takács Katalin Horvai István és Kapás Dezső növedékeként szerzett színészdiplomát, majd tíz évet töltött a veszprémi, a debreceni és a szolnoki színházban.

A Radnóti és az Új Színház után Kaposvár következett, 2016 óta pedig a Budaörsi Latinovits Színház tagja. Színházi szerepei mellett számos filmben és tévéjátékban tűnt fel. A Psota Irén-díjas, Jászai Mari-díjas érdemes művész a Pukk-alakításért tavaly elnyerte a Kőszegi Várszínházban a Hollósi Frigyes-díjat.