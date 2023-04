Sorra nyeri a külföldi versenyeket a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar klasszikus énekművész mesterképzési szak operaének szakirányán tanuló elsőéves hallgató, Fujita Júlia. A tehetséges énekes az utóbbi időben rangos londoni, moszkvai és szlovéniai operaénekes-megmérettetéseken végzett az élen – közölte az egyetem hírportálja.

A Debreceni Egyetem operaénekes növendéke a közelmúltban rendezett London Classical Music Competition elnevezésű online versenyen második lett (első helyezést nem osztottak ki), a szintén online lebonyolított The 7th International Moscow Music Competition kiírást megnyerte, a szlovéniai, személyes jelenlét mellett megtartott Musica Goritiensis 3. International Music Competition mezőnyében pedig második lett, innen a különdíjat is elhódította. Fujita Júlia teljesítményét minden alkalommal rangos nemzetközi zsűri értékelte.

Mindenképpen pozitív megerősítés, hogy egy olyan sokoldalú hivatásban, mint az éneklés, sikerül értékeset nyújtanom. Igyekszem magamat adni, és ha vannak, akik ezt értékelik, akkor már megéri folytatni. A hivatásszerű operaéneklés gyerekkorom óta álmom, sosem volt kérdés, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A hosszú énekes tanulóévek végéhez közeledve látom a munka gyümölcsét, habár még én is kíváncsi vagyok, meddig juthatok el

– mondta Fujita Júlia a hirek.unideb.hu-nak.

A tehetséges hallgató fejlődését Ujvárosi Andrea, a Zeneművészeti Kar Magánének Tanszék egyetemi docense segíti. Mint mondta: ígéretes jövő áll a lány előtt.

- A szakmai fejlődést nagyban segíti az, hogy rendkívül erős mezőnyben mérettetheti meg magát, így például a londoni online versenyen amerikai, koreai, kínai énekeseket is legyőzött. Ugyan előre felvett énekléssel nevezett, de ilyenkor is fókuszált, fizikailag és szellemileg nagy kihívást jelentő teljesítményt kell nyújtania. Leginkább a mostanában ritkaságnak számító, személyes jelenléttel járó énekes versenyekből tanulhatna a legtöbbet, de minden siker arra inspirálja őt, hogy még jobb legyen. Nekem is sokat segítenek a versenyek, hiszen ezeket a tapasztalatokat felhasználva segíthetem Júlia szakmai fejlődését, mely évről évre egyre látványosabb – tette hozzá Ujvárosi Andrea.

A ZK operaénekes-hallgatója legközelebb Bolyky Zoltán karmester vezényletével Gounod Rómeó és Júlia című operájából Júlia keringőjét fogja énekelni, valamint a tanszak egy új operaelőadására készül, melyben a női főszereplőt alakítja majd.