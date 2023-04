Mint arról a debrecenliterature.hu hírt adott, Debrecen Tales: An International Experience címmel kilenc személyes történetet összefoglaló kiadványt mutattak be április 12-én, szerdán Debrecenben. – A Debrecen Tales egy ma már könyvként is induló projekt, melyben helyi, kirgizisztáni, mianmari, oroszországi, tunéziai és amerikai grafikusok fogalmazták meg tapasztalataikat arról, hogy hogyan élték meg a járvány sújtotta időszakot, s hogyan a háború szelét Debrecenben – olvasható a portálon.