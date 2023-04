A felkért művészek sorában olyan alkotók is vannak, akik korábban hazájukat képviselték a Velencei Biennálén, úgymint Jeremy Deller, Zbigniew Libera, Ingela Johansson, Irina Botea Bucan, Kis Varsó vagy Takahiro Iwasaki. – Megtiszteltetés bemutatni továbbá olyan alkotókat is, akikkel a Modem már dolgozott együtt, vagy akiknek alkotásai a gyűjteményünk gazdagítják. Ők Tasnádi József, Bögös Lóránd, Tóth Kinga, Erhardt Miklós, Schuller Judit Flóra, Pettendi Szabó Péter, Katharina Roters, Szolnoki József és a Société réaliste. Továbbá nagy öröm először kiállítani Misota Dániel, Esterházy Péter, Lola Arias és Hofgárt Károly műveit is – sorolta az igazgató. Hozzátette: a tárlat további érdeme, hogy a készülő katalógusban először publikálják magyar nyelven a művészi újrajátszások témájában leggyakrabban hivatkozott, legfontosabb kutató, Inke Arns német művészettörténész írását, aki szakmai elismeréséről biztosította a kiállítás kurátorát a megküldött koncepció megismerését követően. A folytatásban Fazakas Gergely Tamás egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport kutatásvezetője nyitotta meg a tárlatot. Ezt követően pedig Süli-Zakar Szabolccsal és a jelen lévő művészekkel, Tóth Kinga performanszával tartottak kurátori tárlatvezetést. Az ünnepélyes megnyitón a Sonus ütőegyüttes működött közre.

