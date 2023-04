A kézművesség fővárosa szlogen csütörtöktől vasárnapig mindenképpen illett Nádudvarra, hiszen 22 tanulni vágyó fiatal népművész érkezett a helyi népi kézműves szakgimnáziumba, ahol az első nap programjai zajlottak.

Háziasszonyként Sütő Brigitta textilhímző, a Népművészet Ifjú Mestere, mint a szervező Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) Ifjúsági Tagozatának elnöke köszöntötte a tavaly óta megduplázódott számú résztvevőket. Mint tőle megtudtuk, a fiatal alkotók vállalkozóvá válását igyekeznek segíteni a tábor tematikájával.

Debreczeni Klára, a NESZ Ifjúsági Tagozatának tagja szervezőként is örömét fejezte ki, hogy sok visszatérő arcot láthat a résztvevők között. Kiemelte: szakmánkénti gyakorlati foglalkozások is segítik az ifjú alkotók pallérozódását.

A jövő alkotó generációját nevelik

A megnyitón Maczik Erika, Nádudvar polgármestere is nagy szeretettel köszöntötte résztvevőket, kiemelve: a településen mindig is nagy hagyománya volt a népművészetnek, s nagy becsben tartják azt napjainkban is.

Benő-Nagy Réka, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium igazgatója szerint egy az útja iskolájuknak és a tábornak: a jövő alkotó generációját igyekeznek kinevelni.

Kolozsvári István, a NESZ elnöke megnyitójában dicsérte a helyet, a szervezést, és bemutatta a négy évtizede működő szerveződésüket is, kiemelve, hogy az egyik tagszervezetnek, a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesületnek a szomszédos művelődési központban látható jubileumi kiállítása is.

Közvetlenül a megnyitót követően dr. V. Szathmári Ibolya néprajzkutató előadásában zajlott a Hajdúság területén fellelhető kisbundák eredeti múzeumi darabjainak bemutatása.

A második naptól már a Nádudvari Látogatóközpontban folytak az előadások. A négy nap alatt a kifejezetten népművészeti szakmai témák mellett hangsúlyt kapott a marketing, a médiaszereplés a közösségi felületeken, amely mind-mind hasznos muníció lehet a fiatal alkotók számára.

Szokai Szilvia marketingszakember nem csupán nagy érdeklődést kiváltó előadásain keresztül volt részese a szakmai napoknak, hanem az előadások megörökítőjeként is. Így az egyik legteljesebb képet kaphatta a táborról.

A résztvevők úgy vélték: hasznos volt ez a négy nap; örültek egymásnak, az előadásoknak és a szakmai gyakorlatoknak egyaránt, megszerették ezt a hangulatos közeget.

Marján László