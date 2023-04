Végéhez közeleg a II. MUST- Ifjúsági és Egyetemi Összművészeti Találkozó, a hétvégén azonban még bőven van mit válogatni a fesztivál programjai közül. Április 22-én, szombaton érkezik a Szegedi Egyetemi Színház dokumentumjátéka, de lesz program a DESz24-ben is a Batthyány utcán. A MUST a vasárnap 19 órakor kezdődő Zerophobia koncerttel zárul a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, a Liszt teremben.

HBN