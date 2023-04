A Debreceni Népi Együttes Facebook-oldalán osztotta meg kedd délután, hogy április 15-én hivatalosan is megkezdődött a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia, melyen ők is részt vettek. Mint írják, ezen az egyszeri és megismételhetetlen eseményen Debrecen is képviseltette magát a magyar színjátszás kezdetét bemutató vándorszínész produkciójával. – A Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai és a Debreceni Népi Együttes táncosai tették felejthetetlenné az ünnepélyes felvonulás előtti pillanatokat a Bálna Budapest előtti téren. Játékukat debreceni színészek O. Szabó Soma és Dargó Gergely, valamint a Cifra zenekar zenészei segítették – tudtuk meg a bejegyzésből, melynek végén az állt az utcaszínházi felvonulás során számos külföldi és magyar társulattal együtt vonultak át a Nemzeti Színház udvarán tartandó nyitóünnepségre.