– A Táncháztalálkozó egyik kiemelt programja szombat este a Martin György Néptáncszövetség gálaműsora. Ennek koncepciója minden évben más. Volt, amikor több együttest kértek fel, akiknek a koreográfiáikból állítottak össze egy műsort, de arra is volt példa, hogy egy néptáncegyüttes lépett színpadra – ismertette kérdésünkre Tiszai Zsuzsa, a Hajdú Táncegyüttes művészeti vezetője. Elmondta,

tavaly Budapest környéki együttesek szerepeltek, idén viszont a Martin szövetségnél úgy ítélték meg, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a hajdú-bihari együttesek, így az idei gálára Debrecenből a Hajdú Táncegyüttest, a Debreceni Népi Együttest, a Főnix Néptáncegyüttest, a Forgórózsa Táncegyüttest, valamint Hajdúnánásról az Aranyszalma Néptáncegyüttest kérték fel.

– Ezek a csoportok a néptáncosok minősítőversenyein jól, illetve kiválóan minősültek. Nem sok vármegye büszkélkedhet azzal, hogy ennyi néptáncegyüttese van, akik ilyen magas szinten őrzik és viszik színpadra a Kárpát-medence tánchagyományát – tette hozzá.

A műsor az „Arra van egy kőhíd rakva…” címet viseli, utalva egyrészt Béres András néprajzkutató monográfiájára, másrészt a közismert pásztornótára. – A színpadon a Hajdúság magyar- és cigánytánc- és néphagyománya elevenedik meg, melyben többek között a virtuóz pásztortáncok mellett helyet kapnak lírai elemek is – mutatta be Tiszai Zsuzsa. Az előadás szerkesztésében valamennyi együttes vezetője részt vett, arról pedig már mi is megbizonyosodhattunk, hogy a táncosok, vezetők és a közreműködők is átérzik ennek a lehetőségnek a jelentőségét. Ottjártunkkor a próba fegyelmezetten, de mégis jó hangulatban zajlott. A táncosok élvezték, amit csináltak, igyekeztek már akkor úgy táncolni, mintha a Papp László aréna többezres közönsége előtt lennének. Minden mozdulatukon látszódott, hogy bizony meg akarják mutatni, milyen is az alföldi virtus. A produkcióban pedig a Hortobágy két Örökös Pásztora is szerepel Németi János és „Csinos” Molnár Imre személyében Gyönyörű Zsigmond nagyvőféllyel. A zenei kíséretről a Bürkös zenekar mellett a Hajdúsági Citerazenekar, fj. Szerényi Béla (tárogató, furulya) és Rézmüves Richárd Márk (gitár) gondoskodnak.

Számunkra ez egy nagy lehetőség, hiszen korábban nem volt arra példa, hogy ezek az együttesek egy közös produkción dolgozzanak, ráadásul mindezt a néptáncosok egyik legnagyobb országos rendezvényén mutassák be

– hangsúlyozta a hajdúsok vezetője. Hozzátette: az együttesvezetőkkel szeretnék, ha ennek a kooperációnak lenne utóélete, erről több alkalommal beszéltek. Az Aranyszalma Táncegyüttes már jelentkezett is, hogy Hajdúnánáson, április 28-án ezen együttesek közreműködésével rendeznének gálaműsort a tánc világnapja alkalmából.

Bekecs Sándor