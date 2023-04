Alig tért vissza a 77 országot felvonultató, képzőművészeti Oscarként is jegyzett milánói International Prize Leonardo da Vinci fesztiválról, újra nemzetközi megmérettetés előtt áll a berettyóújfalui Pozsgai Sára. A tehetséges, Hollandiában élő független képzőművész nemrég a Haon kérésére számolt be alkotói sikereiről. Annak, hogy portálunk olvasói közül többen nem hallhattak még Sáráról, mindössze egy oka van: tizenhárom éve szülővárosából Hollandiába költözött, és csak ezután ragadott ecsetet. Története jó példa, és egyben felhívás is arra, hogy a mindenkinek egy élete van-elvén ragadjuk bátran nyakon a vágyainkat, hajtsunk fejet megérzéseink előtt, és vágjunk bele – bármikor – az általunk nagybetűsnek megálmodott életbe. Életével és munkáival ugyanakkor azt is üzeni: ne hagyjuk, hogy kiöljék vagy elnyomják a bennünk lévő színességet, lendületet a hétköznapokban.

Határozott lépéssel a szakmai elitbe

Sára 37 évvel ezelőtt született Berettyóújfaluban, s bár a mai napig szereti szülővárosát, a gyermekkori rajzversenyek és az az alternatív jövőkép, ami ott, abban a környezetben rá várt, nem volt elegendő motiváció számára. Ezért ahelyett, hogy a társadalmi elvárások nyomán a kitaposott út kényelmét választotta volna, érettségi után a párjával Hollandiába költözött. A képzőművészet felé az első, meghatározó lépést egy kollégája segítette megtenni, aki 2015-ben az első festmény megalkotására ihlette.

Forrás: Pozsgai Sára-archív



Az első ecsetvonások óta sok stílusba születtek munkái, az absztrakttal azonban négy éve, édesanyává válása óta „szakított”. Ez is, mint sok más történés Sára életében nem a tudatos tervezés, hanem az önismeretre alapuló, megbízható intuícióinak követése volt.

– Mielőtt a kislányom megszületett, színekbe és formákba öntve tíz perc alatt kilöktem magamból az érzéseimet. Egy ideje viszont az elcsendesülés időszakában vagyok, ahol a belső értékek dominálnak, ellensúlyozva azt, hogy a külvilág nem azt adja, amire vágyunk: törődést, megértést – fogalmazott.

Forrás: Pozsgai Sára-archív

Az itáliai képzőművészeti szcéna szakmai elitje által elismert és díjazott Sára most az absztrakt helyett tervezett festést műveli, képeslapokra fest, de készülnek olykor több méteres festményei is. Igaz, mivel nincs saját galériája, a nagyobb felületű alkotásoknál – ahogy fogalmaz – több idő a takarítás, mint a festés. Eszköztárában sem korlátozza fantáziáját: festett már papuccsal, lapáttal, sőt, magas sarkú cipővel is. Ezek a lábbelik úgy tűnik, az itáliai csizmával is felveszik a versenyt, mivel Sára a májusban tartandó velencei Pegazus-díjátadóra is meghívást kapott.

A múzeumigazgatókból, műkereskedőkből és kurátorokból álló szakmai tanács javaslatára Top Artist lettem, ide száz képzőművészt neveztek be az alapítók, egy olasz művészettörténész testvérpár

– jegyezte meg Sára, akit a nemzetközi művészi világ legjava vár májusban Velencében. Ehhez azonban, mivel független alkotóként nem kap támogatást, olyan mecénásokat szeretne elérni, akik segítenék őt kijutni Velencébe, hogy a díjátadó ünnepélyen tovább építhesse, pontosabban vázolhassa elő szakmai jövőjét.

SZD