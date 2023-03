Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata idén nagy sikerrel megrendezte a Magyar kultúra napjára tervezett programsorozatát összesen kilenc helyszínen, ennek mintájára most A hajdú hagyományok nyomában elnevezésű projekt részeként a nemzeti ünnepünk, március 15. kapcsán is több, összesen 12 vármegyei településen szervez eseményt. Az egyhetes, március 13. és 17. között tervezett kultúrkavalkád részleteiről Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke és Bulcsu László alelnök számoltak be a sajtó képviselőinek szerdán.

A vármegyei elnök elmondta, hogy a nemzeti ünnepünk, továbbá a Petőfi 200 emlékév és a Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából 5-8. osztályos tanulók részére tartanak rendhagyó irodalomórákat az Országos Széchényi Könyvtár kutató kurátorainak közreműködésével. A szakemberek az úgynevezett Vershaza című kiállítás anyagait használják fel, továbbá Petőfiről olyan, önmagukban is érdekes dokumentumokat mutatnak be, melyek messze túlmutatnak a „szabadságharc költője” szerepkörön. Ezen túlmenően ünnepi műsorokat szervez a vármegyei önkormányzat a Zene A Fiatalokért Egyesület művészei, énekesei és táncosai bevonásával.

Továbbá visszatapsolták a Kultúr Pilvax elnevezésű verses estet is, melyet a Magyar kultúra napján láthatott már a közönség. A kifejezetten felnőtteknek szóló rendezvényen neves költők műveinek megzenésített változatát adják elő művészek

– részletezte Pajna Zoltán.

Pajna Zoltán (balról) és Bulcsu László számoltak be a részletekről

Forrás: Kiss Annamarie

A programsorozatban érintett települések Hajdúsámson, Vámospércs, Nyíradony, Polgár, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Biharkeresztes, Nagyrábé, Berettyóújfalu, Nagyhegyes, Tiszacsege és Püspökladány. Pajna Zoltán kiemelte, hogy a programok szervezésénél figyelembe vették azt is, hogy az érintett állomások a vármegye különböző térségein valósuljanak meg.

– Hajdúböszörményben lesz a központi ünnepségünk március 15-én, itt 15 órától a Sillye Gábor Művelődési Központban lesz rendezvény, az érdeklődők a Petőfi csillaga fénylik című ünnepi műsort láthatják a helyi diákok előadásában. A művelődési házban ünnepi köszöntőt mond majd Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes – tette hozzá. A vármegyei elnök elmondta, hogy a tervek szerint a költészet napjára is szerveznek majd ilyen, többállomásos eseménysorozatot.

A jövő hétre tervezett programok előkészítő munkájában Bulcsu László, a vármegyei közgyűlés alelnöke is részt vett, aki méltatta a vármegyei önkormányzat és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködését. Elmondta: a tapasztalatok szerint minden település örömmel fogadja a vármegyei önkormányzat programjait, melyek több esetben egy-egy helyi önkormányzatnak elérhetetlen kulturális lehetőségeket biztosítanak a Hajdú-Biharban élők számára.

