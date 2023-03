A legszembetűnőbb talán az, hogy Döbrögi harmadik verése a jellemfejlődés kiemelésének céljából egy az egyben kimaradt, helyette Matyi egyszerűen csak fogja magát, és belátóan megbocsát. Nem vitatható, hogy az egyébként is érzékeny kiskamaszokat célzó produkciónak mindez jó szándékú és nem kevésbé jól is irányzott gesztusa, a kérdés csak az, hogy ezzel válik-e relevánssá az erkölcsi feljebbvalóság, és kevésbé volt-e tanulságos zárás Fazekas Mihálytól, hogy a zsarnok Döbrögi a sztori végén jó útra tér. Ez ugyanis – mivel az ál-Lúdas Matyikkal együtt az egész harmadik revansvétellel együtt – kimaradt az új gyerekdarabból, ahogy hasonlóan finomít az erőszakos aktusoknál is, közvetlen ütlegelést ugyanis szintén nem láthatunk a színpadon.

Maradt viszont, és a darabban kiemelten érezhető a ma is aktuális tanulság, miszerint a kezdetekben léha kamaszgyerek világgá megy, majd szorgos tanulással és munkával vértezi fel magát.

Maradt, sőt, gyarapodtak azok az értékek is, amitől Döbrögi megfosztja a Matyiékat, mivel ebben az előadásban nemcsak Mamus libája, és a padlásról minden, hanem maga az otthonuk is a dölyfös főispánhoz kerül. Tasnádi – egyébként több mint tíz évvel ezelőtt megírt – szövegei ezúttal is gördülékenyek, néha tömör, mai kitekintéssel egy-egy vicces elméleti tézis vagy a műveltségét bizonyító sorok elejéig, amint például Lúdas Matyi szájába adja Csehov Cseresznyéskertjéből ismert gondolatait.

Szórakoztató, kíméletes és az Alfa-generációra szabottan tanulságos a Csokonai Színház új produkciója, amit Pálóczi Bence ( Matyi), Dánielfy Zsolt (Döbrögi), Hajdu Imelda (Klára) és Lehőcz Zsuzsa (Liba) főszereplésével legközelebb március 13-án, hétfőn láthat a debreceni nagyérdemű.

Szakál Adrienn