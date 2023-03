A könyv útja című „microgrant” program célja, hogy ösztönözze az újszerű, irodalommal kapcsolatos programok szervezését, a hálózat tagjainak együttműködését – olvasható a debrecenliterature.hu oldalon.

A programra összesen tizenhét pályázat érkezett be a határidőig, ezeket február 28-án mutatták be egymásnak a hálózat tagjai az Ady-gimnáziumban. Ezen a napon közösen, szavazás útján döntöttek arról, melyik legyen az a tíz pályázat, amelyek hozzájuthatnak a pénzügyi forrásokhoz vagy annak egy részéhez. A szavazások nyomán ugyanakkor holtverseny alakult ki, tizenhárom pályázat ugyanannyi szavazatot kapott, így a könyvbarátok arra a konszenzusra jutottak, hogy a meglévő alapból megosztoznak, így valóban mind a tizenhárom irodalmi, könyves program megvalósulhat a közeljövőben.

A nyertes pályázatok

Explore Debrecen: Válassz mellé egy verset is! #Petőfi200. Erdei Nóra projektjének célja, hogy együttműködő partnerek segítségével azokon a helyeken – elsősorban vendéglátóegységek –, ahol a Debrecenben élő külföldiek vagy a városba látogató turisták rendszeresen megfordulnak, elérhetővé tegyék magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Petőfi Sándor verseit különféle nyelveken, olyan módon, hogy az általuk vásárolt kávé, sütemény vagy bor mellé egy virtuális menüből egy Petőfi-verset is választhatnak maguknak a saját anyanyelvükön. Ennek formája a pultokra, asztalokra, bejárati ajtóra vagy kirakatra kihelyezett információs tábla és matrica, melyen egy QR-kód segítségével érhető el az az online felület, ahol Petőfi Sándor versei különféle nyelveken letölthetők. A projekt terveik szerint a város irodalmi rendezvényeit nyitó Debreceni Költészeti Fesztivállal indulna. A projekt részét képezi továbbá a „Cake Poetry”, melynek során a fesztivál ideje alatt debreceni vendéglátóegységekben a megvásárolt kávé vagy sütemény mellé ünnepi verstekercset is kapnak a vendégek. Szintén kapcsolódó eseménye a projektnek a „KirakaTransz", amikor a városban található üzletek – jelen esetben a projekthez csatlakozó vendéglátóhelyek – kirakatait versidézetekkel díszítik.

Egri Borozó Borbarát Galéria (a Cívisporta Egyesülettel és a Fonet Arttal együttműködve): helytörténeti vetélkedőjükre, Liter-a-túrájukra 18 éven felüli olvasókat, egyetemistákat, irodalomkedvelőket invitálnak meg, ahol nyolc darab háromfős csapat „mérkőzik meg” a komoly fődíjért. A csapatok Debrecen főbb utcáin (Hatvan, Péterfia, Csapó, Kossuth, Szent Anna, Piac, Miklós, Széchenyi) és annak körzetében helyszínt felkereső helytörténeti, irodalomtörténeti feladatokat oldanak meg, majd annak végeztével, a központba beérkezve értékelést kapnak. Minden résztvevő nyereményben részesül.

A Művésztér Műhely Egyesület együttműködő partnereivel (Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, Ondód Jövőjéért Egyesület, Dózsa György Általános Iskola Könyvtára) beadott pályázati programjának célja a Verskert felújítása és programokkal való megtöltése. A Petőfi 200 évfordulóhoz kapcsolódó programjuk a Talpra magyar! – közös ünneplés a Verskertnél. Költészet napi programjuk: Posztolj verset az utcára!, „Megelevenedik a Verskert”. A Petőfi 200, Kölcsey 200, Csokonai 250, Borbély 60 évfordulóhoz kapcsolódóan verses előadással, felolvasó színházzal készülnek, melynek során bárki hozhatja a versét és felolvashatja azt. A Madarak és fák napja alkalmából pedig magyar költők (kapcsolódva az évfordulókhoz), kortárs költők és a Debreceni Nagyerdőért Egyesület irodalmi pályázatán díjazást elért gyermekköltők természetverseiből adnak válogatást, ezeket pedig közösen kihelyezik a Verskertben a gyermekalkotókkal együtt, verspiknik formájában. Emellett egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan tematikus versválogatásokkal is készülnek.

A Per Pillanat Playback Társulat, a Perspectiva Nova Egyesülettel, a DESzínházzal, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumával és a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral „Költőnek lenni éretlen időben” – Csokonai élete és alkotásai címmel adott be pályázatot. Témájuk Csokonai Vitéz Mihály élete és életműve, valamint Szabó Magda A macskák szerdája című drámája és az erről írott, azonos című esszé. Az alábbi alkotásokat a tagok playback színházi módszerrel dolgozzák fel. A tréningek hozadékából a Per Pillanat Playback Társulat előadást tart, amelyen igény szerint fiatalok is szerepelhetnek. A helyszín a DESzínház nyári színháza, az előadásról Csala Dorottya készít fotókat. Az ő playback színházi képeiből szerveznek közösen kiállítást is.

A Fonett Art, a Cívisporta és a City Legends közreműködő partnereikkel egy Csokonai-képregényhez kértek támogatást. Céljuk Csokonai Vitéz Mihály életének bemutatása, a korszak felvillantása képregényes formában.

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola, valamint a Matúra és Natúra Alapítvány/Természettár Csokonai Lillája, Flórája – Botanica Poetica – Növénytan újratöltve című pályázatával tantárgyakon átívelő módon szeretné az általános iskolai tanulókhoz közelebb hozni Csokonai korát, költészetét, szellemiségét. Mindezt úgy, hogy a résztvevőkkel alkotói pályázatot valósítanak meg, a megismert növényeket karikaturisztikus, képrejtvény stílusban kell újraértelmezniük és megalkotniuk, az alkotásokból pedig kiállítás nyílik. A programok során nem csak Csokonai költészetét, de Diószegi Sámuel botanikai tevékenységét is megismerhetik a résztvevők.

A Debreceni Pagony Könyvesbolt, a Deutsches Kulturforum Debrecen és a Matúra és Natúra Alapítvány/Természettár partnerséget alkotva a sárkányok birodalmát kelti életre tervezett programjuk során. Az olvasás népszerűsítése, valamint a János vitéz című alkotás megismerése a központi témájuk. Az eseményt a Debreceni Pagonyban kezdik, ahol kézműves foglalkozáson minden tanuló szabadon alkothatja meg saját kitűzőjét (Szuper Jancsik és Szuper Iluskák/ STRAIGHT OUTTA TÜNDÉRORSZÁG), valamint próbára teszik a gyerekek logikáját egyedi sárkányos kirakóik által. Az alkotás öröme után a Sárkánytan előadás keretében bepillanthatnak a résztvevők az irodalmi sárkányok világába is.

A Debreceni-Nagytemplomi Református Egyházközség, a City Legends.Com, a Matúra és Natúra Alapítvány/Természettár Ej, mi a kő! (?) Mit ivott Petőfi? címmel várostörténeti sétára várja majd az érdeklődőket, melynek során az érdeklődők megismerhetik Petőfi és Csokonai Debrecenét és a kávéházak világából is ízelítőt kapnak. A kicsiknek pedig többek között alkotói workshopot szerveznek „Ej, mi a kő! (?)” tematikára.

A Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. együttműködő partnereivel (Méliusz Könyvtár, Sziget-kék, Explore Debrecen, Matúra és Natúra Alapítvány/Természettár) „A mi Zsuzsink” című programjuk keretében több célcsoportot, több napon keresztül kívánnak megszólítani, s élménygazdag programokkal megajándékozni. Céljuk, hogy megelevenedjen a Zsuzsi kisvasút 141 éves története, melynek köntöse a magyar kultúra és a magyar nyelv gazdagsága, valamint a magyar költészet és annak nevezetes kincsei egyaránt. Különösen jelentős ünnep számunkra, hogy a Zsuzsi gőzmozdony az idei évben tölti be a 100. életévét. Tennék mindezt kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, kvízekkel, interaktív hely- és kultúratörténeti foglalkozásokkal stb.

A Deutsches Kulturforum Debrecen, a Debreceni Pagony Könyvesbolt, a Matúra és Natúra Alapítvány/Természettár „A puszta állatai – Der tücsök, in die Puszta” című pályázatát Petőfi Sándor irodalmi munkássága ihlette, azon belül is a költő tájleíró költészetében szereplő vadon élő és a jellegzetes házi állatok. Céljuk hidat teremteni Petőfi tájleíró költészete és a természettudományos ismeretek bővítése között. Az élővilág széleskörű bemutatása, a hagyományok ismerete és ápolása és a kreatív gondolkodás fejlesztése kézműves technikák, élménypedagógiai módszerek, valamint különleges játékelemek alkalmazásával. Tervezett programok: nemezelés, interaktív feladatok (kvízkérdések), pásztorjáték. Természetesen a Hortobágy is fontos helyszíne lesz a programnak.

A Pincelíra hagyományainak megfelelően, közreműködő partnereivel (Katedra Színházi Műhely, DESzínház) Petőfi és Csokonai költészetét idézi meg az évfordulókhoz is kapcsolódó rendszeres, nyílt összejöveteleiken. 2023 elején 10 alkalommal 20-20 percben Petőfi verseiből idéznek. 2023 őszén pedig Csokonai költészete lesz a témájuk 10 alkalommal 25-25 percben. A Pincelíra programok állandó helyszíne már öt éve a Bajcsy-Zsilinszky utcai Egri Borozó általuk feltárt körülbelül 250 éves borospincéje.

Az Ibolya Utcai Általános Iskola (Sebestyén Mária tanárnő) kép-vers pályázatot nyújtott be. Pályázni lehet: Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Borbély Szilárd költők egy-egy versének sajátos megjelenítésével, grafikai, tipográfiai elrendezésével, azaz képileg megjeleníteni a vers hangulatát, tartalmi mondanivalóját. Programjuk második részében pedig a felsorolt költők egy-egy versének átiratával lehet pályázni.

Az Ady Endre Gimnázium, a DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikum, a DESZínház, és a DSZC Kreatív Technikum projektjének fókuszában az Olvass többet! határtalanul-magyarul nemzetközi olvasást népszerűsítő program olvasmánya, Szendrey Júlia naplója által megidézett Petőfi Sándor, az ember áll. Ennek „az embernek” a megismerésére olvasóversenyt hirdetnek meg, felolvasó rendezvényt szerveznek, a napló részleteinek megelevenítésére kérik fel az érdeklődőket, és az Képzeld el! illusztrációs pályázatukra rövid képes képajánlókat küldhetnek a pályázók, a legjobbakból kirakatkiállítást is szerveznek.

A fenti programok legeredményesebb résztvevői részt vehetnek majd az Olvass többet! táborban Síkfőkúton.