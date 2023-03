A tanácskozás elsődleges célja volt, hogy további segítséget nyújtson a vármegyében az intézetek által indított szakköri programban résztvevőknek, továbbá, hogy erősítse a vármegyei települések szakmai együttműködését.

A résztvevőket először Antal Szabolcs, a rendezvénynek helyet biztosító település polgármestere köszöntötte. Rámutatott a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat kimagasló és színvonalas tevékenységére, és méltatta annak együttműködését a vármegyei településekkel.

Örülök annak, hogy a vármegye szívén viseli a települések, önkormányzatok közösségépítési feladatait, és szívén viseli a népművészek azon tevékenységeit, melyek egy-egy településhez köthetőek

– mondta a köszöntőjében.

Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere

Forrás: hbmö

Tarné Hajdu Judit, a befogadó Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatója röviden bemutatta az intézményt és annak sokszínű működését, majd ismertette, hogy a keddi eseményen összesen 17 vármegyei település képviselteti magát.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke előadásában bemutatta a résztvevőknek a vármegye identitást erősítő programjait, azok eredményét, továbbá a 2023-as évre vonatkozó terveket.

Elmondta, hogy 2022-ben összesen 890 rendezvényen vettek részt, ami szerinte egyértelműen annak köszönhető, hogy rendkívül aktív közösségek vannak a vármegyében.

Egyúttal emlékeztetett arra is, hogy a 2014/20-as európai uniós forrásokból megvalósuló projekteket legkésőbb idén szeptemberig be kell fejezni. Elmondta, hogy az indulóprojekt mértéke 919 millió forint volt, ehhez 312 millió forint ráemelést kapott az önkormányzat tavaly. A programok több tízezer embert értek el az elmúlt években.

Pajna Zoltán

Forrás: hbmö

Ismertetve a programokat Pajna Zoltán beszélt az Agóra Tudományos Élményparkban megvalósuló lehetőségről, mely szerint a vármegyei lakcímkártyával rendelkezők ingyen látogathatják a debreceni intézményt. Eddig 15 ezren éltek a lehetőséggel, ami még most is elérhető az érdeklőknek. Sikeres, és szintén hatalmas közönséget mozgatott meg a vármegyei önkormányzat színházi programja, melynek létrehozásához 19 színházzal kötöttek együttműködést.

Kik vagyunk mi valójában?

Pajna Zoltán kiemelte, hogy nagy hangsúlyt kapott a helyi identitás erősítése az elmúlt időszakban. A cél eléréséért YouTube-csatornát indított az önkormányzat, a videótárban 50 kisfilm érhető el, a felvételek egyebek mellett a vármegyei értékekről és gasztronómiáról szólnak. Szintén a helyi identitás erősítéséért, továbbá a vármegyei települések összetartozásának jelképeként készíttetett az önkormányzat hiteles másolatot a Bocskai-szablyából, illetve fakirakót, mely a településeink közigazgatási határát ismerteti meg közelebbről.

Az önkormányzat jóvoltából ezen túlmenően több interaktív vándorkiállítást tekinthettek meg a Hajdú-Bihariak, és részt vehettek olyan egész napos, nagyobb volumenű rendezvényeken is, ahol helyet kapott a gasztronómia, a kultúra, a népi hagyományok, a közösségépítés, a sport és a könnyűzene egyaránt.

A vármegyei elnök beszélt az önkormányzat kiadványairól is. Készült és megjelent történelmi egyházakról szóló kiadvány, és kétezer példányban Legendárium. Utóbbiból a tervek szerint még ennyit nyomtatnak.

Hajdú-Bihar vármegye települései együtt lélegeznek, közösséget alkotnak

– mondta Pajna Zoltán, aki a konferencia résztvevőit is felkérte a közös együttműködésre, a vármegyei közösségépítés lehetőségeinek továbbgondolására. Úgy fogalmazott: a cél, hogy a vidéki élet is innovatív legyen.

A vármegyei önkormányzat eszközöket is vásárolt a pályázati forrásokból, a terv szent tíz településen fényfestést szerveznek majd. A jövőbeli terveket illetően a vármegyei elnök elmondta, hogy identitást erősítő nyári táborokat; interaktív, ismeretterjesztő, szemléletformáló előadásokat; vetélkedőket; népmesemondással kapcsolatos programokat; koncertek szerveznek még; továbbá megszólítják a fotósokat és animációkészítőket is, de lesznek filmvetítések, közös gasztronómiai programok és alkotótáborok is.

Mentorhálózat a tudásbővítésért

A konferencia részvevőinek az „aSzakkör” program tanulságairól és feladatairól Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Bihari Népművészeti Egyesület elnöke beszélt. A programot a Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége közösen indította el 2020 első hónapjaiban, a koronavírus-járvány kitörésének idején azért, hogy interaktív online eszközökkel támogassa a szakköri tevékenységeket. A cél a tudásbővítés és a közösségek építése volt.

Kolozsvári István

Forrás: hbmö

Hajdú-Bihar vármegyében az első körben 38 település indított el összesen 49 szakkört. Idén 26 település 50 szakköre működik, a legkedveltebb tevékenységek a gyöngyfűzés, a hímzés, a mézeskalács-készítés, a papírfonás és a makramé. A szakkörök munkáját mentorok segítik, Hajdú-Biharban a Bihari Népművészeti Egyesület, valamint a Debreceni és Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület tagjainak jóvoltából. Utóbbi szervezet mentorprogramjáról Hubert Erzsébet egyesületi elnök számolt be Hajdúsámsonban.

A szakmai előadások után a konferencián résztvevők megtekinthették a helyszínen kiállított alkotásokat, melyek a vármegyei szakköri munkák eredményét tükrözik.

BBI