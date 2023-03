Több vidéki éttermet, köztük két balatonit is meglátogattak a Michelin-kalauz ellenőrei az elmúlt hónapban – írta a welovebalaton.hu nyomán a VG. Az egyik hazánk legkisebb alapterületű bisztrója, a csopaki vasútállomás restijéből kialakított Resti by Laurel, míg a másik a szigligeti Villa Kabala volt, de a Twitter-bejegyzések alapján az ellenőrök megjelentek a kiskunhalasi Rézmozsárban, valamint a debreceni Ikonban is.

Local Mangalica pork loin with peas and marjoram – a reborn Hungarian classic at Restaurant IKON #Debrecen #Hungaryhttps://t.co/Z07211qpNH pic.twitter.com/36Tts2BeTY — The MICHELIN Guide (@MichelinGuideUK) March 7, 2023

„Február elején, szombaton érkezett egy kissé gyanús foglalás angliai telefonszámról, a vendég egyedül jelentkezett be” – mondta Karácsony Bence, a Resti by Laurel séfje, aki azt is megosztotta, hogy az úriember pontosan érkezett, kimért, de nagyon udvarias volt és semmilyen érzelem nem látszott az arcán.

Mint arról tavaly novemberben beszámoltunk, a Michelin Guide 2022-es kiadásába a debreceni Ikon is bekerült. A több mint százéves francia étteremkalauz ismeretlen kilétű inspektorai a kiadvány fennállása óta több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékeltek. A mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak, amiben szerepelni mérhető turisztikai hatással is bír.