Hosszú idő után újra színpadon láthatják a rajongók a Wyrfarkast, ráadásul nem is akármilyen szerepben, ugyanis ők lesznek az idén 50 esztendős Lord együttes előzenekara a péntek esti műsorban. A fellépést a szokásosnál nagyobb drukk előzi meg a Wyrek háza táján, hiszen az új énekes először ragad mikrofont a Dombi Tiborral és Sándor Tamással fémjelzett banda tagjaként.

Karakteres énekes és jó arc

– November végén, kilenc év után elváltak a zenekar és Tamás Nándor útjai, így új énekest kellett keresnünk. Az egyik tag, Kovács Balázs ajánlásával érkezett egy srác, akit most nem szeretnék nevesíteni, mert péntek este akarjuk bemutatni a közönségnek.

Csak annyit mondanék róla, hogy egy karakteres énekes, aki reméljük, mindenkinek elnyeri a tetszését

– mondta titokzatosan Dombi Tibor, a Wyrfarkas alapítója, a zenekar dobosa. – Az énekesünket ismerheti a debreceni publikum, hiszen több zenekarban is gitározott és énekelt már előttünk, de nálunk nem lesz szüksége a hangszerére, csak a hangszálaira. Tavaly december végétől már együtt próbáltunk, s nagyon meg vagyunk elégedve vele, s szerintem izgalmas lesz a „hangzása” a dalainknak. Szakmailag én nem értékelném a srácot, de a gitárosunk, Balogh Miklós Péter, közismertebb nevén Golyó, a Rocksuli igazgatója elismerően beszélt az új énekesünk tudásáról, s ez nekem elég. Illetve ami még nagyon fontos a Wyrfarkas életében, hogy az új tag kifejezetten jó arc, ugyanis számunkra lényeges szempont, hogy emberileg is tökéletesen illeszkedjen a társaságba.

Megtisztelő fellépés

A Loki közönségkedvenc exlabdarúgója megtiszteltetésnek érzi, hogy pénteken este olyan ikonikus zenekar előtt léphetnek fel, mint a Lord. – Gyermekkorunk egyik legnépszerűbb rockzenekara volt a szombathelyi együttes, természetesen mi is énekeltük a számaikat, így nagy megtiszteltetés, hogy előttük játszhatunk. Ráadásul nem is akárhol, hanem a Roncsban, ahol eddig sokszor, s egyben a legtöbbször álltunk színpadon, így lényegében hazai pályán zenélhetünk.

Mivel közvetlenül Pohl Misiék előtt kapunk lehetőséget, így ugyanolyan igazi ősrockereknek adhatjuk elő a dalainkat, mint amilyenek mi is vagyunk.

A tervek szerint a 20 órakor kezdődő programban 40-45 percet kapunk, ami 9 számra elegendő idő. A repertoárunkban 7 saját dal mellett két feldolgozást, egy Tankcsapda- és egy Sex Action-nótát hallhat majd a közönség – sorolta a részleteket az idén 19 esztendős Wyrfarkas dobosa, aki beszélt a jövőről is. – Természetesen szeretnénk új dalokat írni, de az új énekes miatt most a debütálása volt a legfontosabb a zenekar életében, így erre koncentráltunk. Az együttes tagjainak továbbra is az az elsődleges célja, hogy hetente, rendszeresen zenéljünk, s ha lehetőségünk van színpadra állni, akkor szívesen koncertezünk. De mi soha nem leszünk egy turnézó banda, mi csak egy „próbazenekar” vagyunk, akik szeretnek zenélni – mondta Dombi Tibor.

Boros Norbert