A Körúti Színház és VOKE Egyetértés Művelődési Központja közös szervezésében Miért nem marad reggelire? címmel érkezik előadás Kautzky Armand és Karaivanov Lilla főszereplésével a Vasutas Művelődési Házba. A Március elsejei előadáson a két remek színész karakterének fejlődését láthatjuk a színpadon úgy, hogy mindketten az előnyükre változnak. A katarzis sem marad el, mert van megváltás, az élet – alapvetően – szép. És ez akkor is így van, ha néha nagyon nehéznek tűnik. Karaivanov Lilla és Kautzky Armand többször bizonyították már, hogy kiváló párost alkotnak a színpadon (Az üvegcipő, A bolond lány). Most, mint Louise és George is bemutatkoznak szerda este. Az előadás díjköteles.

