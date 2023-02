Az alpolgármester elmondta, az idei kulturális büdzsé összeállításakor az volt a legfontosabb szempont, hogy biztosítsák a kulturális szolgáltatásokat a debreceniek számára. Ez alapján döntöttek úgy korábban, hogy télen is „életben tartják” ezt a szegmenst, és e döntést visszaigazolja például a Méliusz Juhász Péter Könyvtár olvasói számának emelkedése, az, hogy a Csokonai Fórum előadásai telt házzal mennek, vagy éppen hogy a kultúra napi rendezvényeket tömegek látogatták.

Az alap: garantálni a sokszínű, tartalmas, gazdag, minőségi kulturális életet a debreceniek és az idelátogatók számára. Fontos vállalása a városnak ezen túl a dolgozókra figyelés; az állam idén is biztosítja a tavaly adott 20 százalékos bértöbbletet, és ehhez 2023-ban a város 15 százalékot tesz hozzá a kulturális intézményrendszere egészében, minden ezekben dolgozó munkavállaló ezt megkapja

– mondta.

A Csokonai Színház széksorai között beszélt a részletekről

Forrás: Czinege Melinda

– A kultúra rendszerének életben tartása és e nehéz időkben a kultúráért dolgozók segítése mellett a költségvetés összeállításának van egy harmadik sarokpontja is. Hosszú idő óta fontos vállalásunk, mondhatni filozófiánk, hogy külön figyelünk arra a sok-sok közösségre, ami együtt szintén a debreceni kultúrát alkotja. A nekik nyújtott eddigi támogatási formák idén is elérhetőek – hangsúlyozta Puskás István. További tételeket is sorolt: folytatódnak azok a hagyományos együttműködések, amik a Debreceni Egyetemmel közösek és a város, illetve a diákság kulturális életét szolgálják, változatlan marad a Debreceni Nyári Egyetem támogatása is. A három éve létező, elsősorban a könnyűzenei életet segítő források megmaradnak, speciális fókuszukban az idén 60 éves debreceni rockzene lesz, ennek kapcsán pályázatot is hirdetnek majd. Az önkormányzat idén is támogatja a márciusban megrendezendő második Made in Debrecent, amire már több mint 160 zenekar jelentkezett.

Puskás István kiemelt két új tételt is. – Egyik a Szabó Magda Alapítványnak adott támogatás; a város különböző szereplőivel közös szándékunk az, hogy az írónő kultuszát tovább ápoljuk, építsük. A másik a 2022-ben életre hívott Könyv barátai hálózathoz kapcsolódik, aminek már több mint 50 tagja van, abból 13 Nagyváradról csatlakozott.

Számukra is zajlik egy pályázat; arra kértük őket, hogy fogjanak össze és dolgozzanak ki projekteket az idei nagyon fontos emlékévek; a Csokonai 250, a Petőfi 200, a Borbély Szilárd 60 témájában, amivel a város lakóit szólítjuk meg. Összesen 2,5 millió forinttal támogatjuk ezen projekteket – mondta.

Megjegyezte, Csokonai születésének 250. évfordulójára nem lehet annál szebb ajándék, mint hogy a róla elnevezett színházat felújítva átadják. Ez egyúttal a legfontosabb beruházás is költségvetés szempontjából. Az irodalmi emlékévek és debreceni rockzenei évforduló mellett 100 éves a Kodály Filharmónia; sok izgalmas koncerttel készül a jubileumra.

– Az év főszereplője a színház lesz, egyrészt a nagyberuházás elkészülte okán, másrészt mert a nyári Színházi Olimpia nagy programfolyamának Debrecen is részese. Május közepétől június végéig egy nagyon intenzív színházi fesztiválvárossá alakul Debrecen, ebben lesz országos színházi szemle, valamint a bábszínház nemzetközi szereplői lakják be a köztereinket. Továbbá, egy nemzetközi amatőr színjátszó fesztiválnak is otthont adunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Színházi Olimpia keretén belül a leggazdagabb vidéki kínálat Debrecenben lesz – jelentette ki Puskás István.

SZT