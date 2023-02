Ezeket ismertette az Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár igazgatója, Tóthné Budaházi Judit azon a csütörtök esti ankéton, ahová a helyi civilszervezetek képviselői voltak hivatalosak. A Múzeumok éjszakáján is részt vesznek fókuszban az új látogatóközponttal és a Kincsesházzal. Utóbbiak a nagycsaládosok egyesületével összefogva a pünkösdi királyválasztást is felelevenítik idén, ahogy „életre kel” a törökverésről elhíresült laponyagi csata is, amely 1590-ban zajlott a település határában.

