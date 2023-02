A Vojtina Bábszínház művészei már készülnek a farsangi időszakra, az ünnepkörhöz kötődő idei első előadásukat február 14-én adják elő, három alkalommal is. Az Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak! című állatalakoskodást hároméves kortól ajánlják. A prdukció ismertetőjében azt írják, sok furcsaság történik a farsangi napokban: egy csúfszájú, nagyhangú asszonyságnak elveszett a mindentudó kecskéje, a szomszédnak a táncos medvéjébe éppen most került valami kórság, és meg sem moccan; a cigányasszony jósolna ugyan tenyérből is, de nincs, aki bátran vállalná sorsának ismeretét.

HBN