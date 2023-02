Farsangi bulit tartanak február 25-én 19 órától a DEMKI Ifjúsági Házban. Az este folyamán a kubai salsa mellett táncolhatnak a résztvevők majd bachata és társastánc zenére is. Azokat is szeretettel látják az eseményen, akik még csak most barátkoznak a gondolattal, hogy elkezdenek táncot tanulni, de szeretnék jól érezni magukat a közösségben. A részvétel belépődíjhoz kötött.

HBN