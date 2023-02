Hangsúlyozta, sok olyan növény- és állatfaj honos Réunionon, amelyek sehol máshol nem élnek meg, ez a sajátos szigetjellegből, az izolált fejlődésből adódik.

A sziget otthont adott egy mára már kipusztult madárfajnak, a fehér dodónak is. Kihalásához az emberek mohósága vezethetett, de közvetett úton a szigetre behurcolt állatok is hozzájárultak a faj eltűnéséhez. A patkányok, kutyák és malacok ugyanis felfalták a madarak (és a teknősök) tojásait. – A három leghíresebb illatos növénye a szigetnek a vetiver, a geránium és az ilang-ilang. Belőlük speciális eljárással nyernek ki finom esszenciákat, olajokat, amelyek a legendás francia parfümgyártás alkotóelemei. A kiállításon a különleges növények illatával is megismerkedhetnek a látogatók – árulta el Mező Szilveszter.

Réunion – egy sziget anatómiája. A Déri Múzeumban Mező Szilveszter kurátorral közösen végig jártuk a kiállítást

Forrás: Kiss Annamarie

Azt is elmondta, a világ egyik legaktívabb tűzhányója Réunionon található. Rendszeresek a kitörések, a vulkán olykor egy évig is egyenletesen működik, majd évekre elcsendesül. A szigeten található egy vulkánkutató intézet, s ott figyelemmel kísérik az aktivitást. Végül megtudtuk azt is, hogy Réunionról származik a Bourbon-vanília, dúsan terem a cukornád, de a rum és a kávé is fontos export árucikk a szigeten, amelynek területe mindössze akkora, mint Hajdú-Bihar vármegye fele, s kevesebb, mint egymillió ember lakja.

