A geopolitikai eseményekre, valamint az energiaválság okozta költségnövekedésre válaszul a kormány a még kivitelezés alatt nem lévő állami beruházásokat felülvizsgálja. Ennek értelmében 2023-ban a Magyar Természettudományi Múzeum nem költözik

– tudatta portálunkkal kedden a minisztérium. Kérdésünkre ismertették azt is, hogy hogy a kulturális ágazat a már meglévő, világszínvonalú magyar kulturális infrastruktúra válságálló üzemeltetésére koncentrál. – A Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint fenntartó számára kiemelten fontos a Magyar Természettudományi Múzeum unikális szakmai programja, a világszínvonalú gyűjtemény szakszerű tárolása és kezelése – emelte ki a kommunikációs iroda.

Megtudtuk azt is, hogy jelenleg koncepciótervezés zajlik, amelyben a múzeum szakemberei és gyűjteményi kurátorai is részt vesznek. Végül hangsúlyozták: Magyarország kormánya a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság közepette is a magyar emberek, családok érdekeit nézi és juttatja maradéktalanul érvényre.

Mint arról tavaly júniusban hírt adtunk, a múzeum épületének az Oláh Gábor utcai futballpályát jelölték ki. Papp László polgármester akkor felidézte: az önkormányzat 2021 december végén kötött támogatási szerződést a kormánnyal, mely 2,4 milliárd támogatást biztosít, hogy Debrecen a Természettudományi Múzeum megvalósításához szükséges előkészítő munkálatokat elvégezze.

