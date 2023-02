A Hajdúsági Gasztronómiai Klub kezdeményezésére Boros László mesterszakács tisztelői szeretnének emléket állítani a két éve elhunyt séfnek – olvasható a február 23-án tartandó debreceni közgyűlés egyik előterjesztésében, melyből az is kiderül, civil kezdeményezés nem merült ki a szoborállítás ötletében, hiszen a megvalósítását is vállalták a mester tisztelői és barátai. A mellszobor megalkotására Juha Richárd szobrászt kérték fel, aki elkészítette a bronz szobor agyagmintáját. A tervezett szobor mérete 70 cm x 55 cm x 35 cm, a talapzat 140 cm magas. A posztamensre Boros László nevét vési a szobrász. A portré kivitelezésének költségét adományokból finanszírozza a klub. A mellszobor a mesterszakács életművének egyik fontos helyszíne, a Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum előtti közterületre kerülne, ezt az önkormányzat által felkért szakmai zsűri is megtekintette, és – kisebb tereprendezéssel/átalakítással – megfelelőnek találta.

A szobor avatását 2023. április 21. napjára tervezi a klub és a technikum, ugyanekkor nyílik egy emlékkiállítás is a mesterszakács életművéből. A szoborelhelyezést követően a klub adományozási szerződés keretében ingyenes átadja a szobrot az önkormányzat részére. A művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről az önkormányzat képviselő-testülete dönt, valamint gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.