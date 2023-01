A Bocskai Múzeum január 16-án nyitotta meg időszaki kiállítását a debreceni FÓRUM bevásárlóközpontban, s bár csak egy hétre tervezték, a nagy érdeklődés miatt meg kellett hosszabbítani a tárlatot - számolt be róla az intézmény. A Bocskai István erdélyi és magyarországi fejedelem koronájának és jogarának nemes és hiteles másolatait bemutató kiállítás nemcsak az ötvösművészet csodás műkincseit hozta közelebb az emberekhez, hanem a magyar történelem egy dicső korszakát is. Egyetlen győztes szabadságharcunk vezetője méltán nyerte el arany koronáját, mégsem a hatalom volt számára a legfontosabb, ahogy arra jelmondata is utal: „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek a szabadságát minden aranynál feljebb becsüljük.”

Többek között ezt az üzenetet is közvetítette a kiállítás, melyhez múzeumpedagógiai foglalkozások és hagyományőrző bemutatók is kapcsolódtak. A kiállítást megálmodó dr. Bihari-Horváth László múzeumigazgató elmondta: „A kultúrát oda kell vinnünk, ahol az emberek vannak. A magyar kultúra sokkal értékesebb annál, hogy csak intézményekben legyen elérhető. Nem szabad trezorokba zárni, mert veszít az értékéből. Be kell fektetni, ahogy a bibliai példázat szerinti talentumokat. Fokozottan igaz ez Bocskai értékes történeti örökségére. A mi küldetésünk, hogy ezt a lehető legtöbb emberrel ismertessük meg, ezért döntöttem a bevásárlóközpont mellett, melynek vezetője örömmel fogadta és egyből támogatta az ötletet. Közös sikerünket a rekord látogatottság igazolja.”

A ma záró kiállítást nemrég a tízezredik látogató is megtekintette. Sőt, mivel egyszerre három látogató lépett be a kiállítási pavilonba, így mindhárman átvehették a múzeum és a bevásárlóközpont ajándékait, melyekkel a tízezredik látogatókat köszöntették az igazgatók. A kiállítás bontása után bár a Bocskai-kincsek visszakerülnek a hajdúszoboszlói múzeumba, ahol továbbra is megtekinthetők lesznek, de az együttműködést hamarosan újabb kiállítással folytatja a múzeum és a bevásárlóközpont.